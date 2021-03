Après un peu plus de deux ans de législature, un nouveau départ a été acté ce lundi soir, au conseil communal de Daverdisse. Mais cette fois au sein de la majorité et la liste POUR! du bourgmestre Maxime LéonetEmmanuel Léonard a présenté sa démission comme échevin et conseiller communal. Il va devenir chef de service au sein de la Commune.