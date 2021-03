La Biélorussie déterminée face aux Diables rouges: «La clé sera notre état d’esprit»

Le sélectionneur biélorusse Mikhail Markhel a un «plan» pour tenter de contrer la Belgique, demain à Louvain.

Mikhail Markhel aborde ce déplacement en Belgique avec une certaine confiance. «Notre victoire contre l’Estonie lors du premier matchnous a apporté un boost mental. C’est toujours mieux de commencer de la sorte, a commenté le sélectionneur de la Biélorussie, ce lundi. Bien sûr, on n’est pas favori face à la Belgique, mais on a un plan pour essayer de contenir leurs forces.»

La probable titularisation de Lukaku et De Bruyne risque de lui compliquer la tâche: «Ce sont des joueurs du top niveau mondial et ce sera intéressant de se tester face à de tels joueurs. On a des atouts aussi, vous savez. Je pense d’ailleurs qu’au-delà de savoir si nous jouerons avec quatre ou cinq défenseurs, la clé du match sera l’état d’esprit que nous afficherons tout au long du match.»