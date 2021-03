Critiques, ambitions, performances, Thibaut Courtois se dit «l’un des plus heureux du monde»

Le gardien des Diables rouges, Thibaut Courtois, s’est exprimé en conférence de presse ce lundi à la veille du match qualificatif pour le Mondial 2022 face à la Biélorussie. Il a évoqué sa saison, les réseaux sociaux et ses grandes ambitions.

Thibaut, quel regard portez-vous sur votre saison?

Je crois que j’ai beaucoup aidé mon équipe. Je me sens bien et j’espère qu’on terminera la saison avec un titre avec le Real Madrid, et en juillet avec les Diables rouges (NDLR: à l’Euro).

Certains sportifs professionnels ont récemment exprimé une certaine lassitude mentale et des difficultés d’être constamment exigeants avec eux-mêmes. Quel est votre avis sur la question?

On est facilement jugé, c’est vrai, et il ne faut pas oublier tous nos efforts au quotidien. Mentalement, tu sais que les caméras sont constamment braquées sur toi, tous les jours. Et que tu dois toujours être à 110%. On attend de moi que je fasse des arrêts pour gagner des matchs, et c’est aussi mon plaisir. C’est important d’être heureux là où tu es. Je suis bien à Madrid, avec mes enfants. Je vais à l’entraînement et aux matchs avec plaisir. Je suis l’un des plus heureux du monde.

Les réseaux sociaux? Derrière l’écran, on reste des êtres humains…

Comment vivez-vous avec ces jugements permanents? Thomas Meunier a notamment dit samedi qu’il avait pris du recul par rapport aux réseaux sociaux.

Ça a beaucoup évolué. Quand je jouais à Genk (2009-2011), on était aux débuts d’Instagram et Twitter n’avait pas la même puissance. Des anonymes peuvent dire ce qu’ils veulent derrière leur GSM, mais nous, on reste des êtres humains. Quand j’ai quitté Chelsea pour le Real, des supporters des Blues et de l’Atlético m’ont envoyé des messages d’insultes. Les gens attendent qu’on soit proches de fans, et j’aimerais aussi que ce soit le cas. Pendant le confinement, j’ai d’ailleurs fait des streamings (NDLR: des vidéos en direct sur les réseaux sociaux) mais j’ai essuyé beaucoup d’insultes. Du coup, j’en ai fait moins par la suite…

Thibaut Courtois, samedi en République tchèque. BELGA

La presse belge est-elle trop exigeante avec l’équipe nationale?

On a beaucoup de qualités, on le sait. C’est bien de vouloir nous voir gagner 3 ou 4-0 à chaque match, mais cela peut arriver de ne pas être à 100%. C’est normal que la presse soit critique avec nous, mais de là à dire qu’on ne peut pas être champions d’Europe parce qu’on a fait match nul contre la Tchéquie… Ce n’est pas maintenant qu’il faut faire des choses exceptionnelles, ce sera à l’Euro. Pour l’instant, on peut se contenter de prendre les trois points.

Les conclusions après notre match en Tchéquie étaient dures

A-t-on dramatisé le partage de samedi contre le République tchèque (1-1)?

Oui, un peu, je trouve. Les conclusions étaient dures parce que la Tchéquie a beaucoup de qualités et n’est pas une équipe facile à battre. Ce n’était pas notre meilleur match mais pas le plus mauvais non plus. On l’a analysé avec le coach (NDLR: Roberto Martinez) et on sait ce qu’on doit améliorer.

Courtois rêve de la Liga… et de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Photo News

Revenons au sportif. Estimez-vous être dans la meilleure forme de votre carrière?

Bonne question. Libre à vous d’en décider. J’ai 28 ans, je me sens bien et j’arrive dans les meilleures années des gardiens de but qui sont généralement 28-30-32 ans. Je travaille dur pour ça et je suis heureux de pouvoir aider l’équipe. J’ai cette ambition, cette adrénaline en moi, de vouloir gagner un grand trophée.

À quel genre de match vous attendez-vous ce mardi contre le Biélorussie?

C’est typiquement le genre d’équipe qui met beaucoup de cœur, qui court et se bat pendant 90 minutes. Le terrain n’est pas facile à Louvain, même si je remercie le club pour les efforts déployés, mais ça ne nous aide pas à développer un jeu technique et rapide. Il faudra être concentré et appliqué.