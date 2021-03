Le débrief du jour: Grève nationale | L’Ever Given enfin débloqué | Le prochain Astérix dévoilé

Grève nationale: les travailleurs de GSK veulent plus que des miettes EdA

Une grève nationale pour des salaires plus décents, une situation qui se débloque au canal de Suez ou encore des centres de vaccination fermés faute de vaccins: voici le condensé de l’actualité de ce lundi 29 mars 2021.

1. Grève nationale aux quatre coins du pays

La CSC et la FGTB ont appelé à faire grève nationale, voire à la «télégrève» ce lundi. Les deux syndicats réclament des salaires plus décents pour les travailleurs. Les deux organisations ne veulent pas entendre parler d’une norme salariale plafonnée à 0,4% (en plus de l’indexation automatique des salaires) pour les deux prochaines années.

Une grève qui a également impliqué pas mal de complications dans la circulation des transports en commun.

2. L’Ever Given a été remis à flot

Les informations sont contradictoires en provenance du canal de Suez. Alors qu’on annonçait que le porte-conteneurs Ever Given était de nouveau en travers du canal de Suez, l’Autorité du canal annonce le contraire..

3. Le prochain album d’Astérix dévoilé

Le prochain album d’Astérix sortira le 21 octobre. Et on sait désormais qu’il mettra en scène une créature mythologique: le griffon.

4. Certains centres de vaccination ferment faute de vaccins

Dans les prochains jours, jusqu’à 52 centres de vaccination seront ouverts en Wallonie. Au même moment, des centres doivent fermer faute de vaccins.

5. Philippe Gilbert ne disputera pas le Tour des Flandres

Philippe Gilbert n’est pas au top de sa forme. Il va prendre une période de repos pour essayer de retrouver ses sensations.

