Martinez avant Belgique – Biélorussie: «Lukaku et De Bruyne vont jouer»

Vu le partage signé en République tchèque, le onze belge aligné demain contre la Biélorussie ne sera pas une équipe B, assure le sélectionneur.

Cela a beau n’être «que» la Biélorussie, Roberto Martinez ne compte pas prendre l’opposition de mercredi de haut. Il a été clair cet après-midi, lors de la conférence de presse de veille de match: «Oui, il y aura du changement, notamment au niveau des joueurs offensifs. Vu les efforts répétés en six jours, c’est plus compliqué pour eux.» Mais interrogé sur les cas spécifiques de De Bruyne et Lukaku, les «patrons» en l’absence de Witsel et Eden Hazard, il a été clair: «Oui, ils joueront bien ce match, mais c’est certain qu’ils ne joueront pas nonante minutes.» On pourrait donc s’attendre à ce qu’ils commencent, avec l’espoir de plier l’affaire en quarante-cinq minutes, pour pouvoir souffler en seconde période.

«Un match essentiel pour juger ce camp»

Les Diables doivent encore s’entraîner ce lundi après-midi, mais le sélectionneur a été optimiste sur les chances de voir Mertens, mal retombé sur l’épaule samedi, et Carrasco, à l’arrêt pour un problème de cheville depuis une semaine, être repris demain: «Les nouvelles sont très bonnes pour Dries, il s’entraînera bien cet après-midi, puis on verra. Et on s’attend à ce que Yannick s’entraîne également. Par ailleurs, Dedryck (NDLR: Boyata, de retour de blessure) est très bien aussi.»

À peu près tout le monde devrait être prêt, donc. Et tant pis si certains n’auront pas joué une seule minute en trois matchs: «Oui, c’est comme ça, c’est ce qui était prévu. On veut finir sur une victoire. Ce match sera essentiel pour estimer qu’on a eu un rassemblement réussi ou pas. On doit avoir sept points, au final.»