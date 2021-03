9 PV dressés pour une soirée clandestine organisée à Quiévrain via Snapchat

La police des Hauts-Pays, alertée pour tapage nocturne, est intervenue dans la nuit de samedi à dimanche dans une habitation de Quiévrain où se tenait une soirée clandestine. L’évènement avait été organisé via Snapchat.

Dimanche vers 4 h du matin, les services de la police des Hauts-Pays ont été alertés pour tapage nocturne dans une maison située à la Rue Château d’Eau à Quiévrain. Arrivés sur les lieux, les policiers sonnent à la porte. La personne qui leur ouvre fait aussitôt demi-tour et s’enfuit dans le couloir en criant « C’est la police!».

Par la porte grande ouverte, les policiers constatent plusieurs silhouettes courir vers le fond de la maison et prendre la fuite par le jardin. Trois individus, restés dans la salle à manger sont identifiés et verbalisés. L’habitante des lieux, réfugiée au 2e étage, avouera avoir invité quelques amis via le réseau social Snapchat dans le but de passer du bon temps et de boire un verre, entourée socialement.

Elle écope d’une amende de 750€, tandis que les autres participants, invités à quitter les lieux, ont reçu une amende de 250€ pour non-respect des règles Covid.

Gaz hilarant saisi

Mais par la suite, la patrouille de police a contrôlé un véhicule à la Place du Centenaire ayant à son bord cinq individus en possession de bonbonnes de protoxyde d’azote. Ceux-ci avaient l’intention d’utiliser ces bonbonnes à la soirée de la rue du Château d’Eau, où ils se rendaient suite à une invitation reçue via Snapchat. Ils précisent toutefois ne pas connaitre l’habitante des lieux.

La police a saisi les bonbonnes et les cinq passagers ont été verbalisés. Elle rappelle également qu’il est interdit, sans motif légitime, de détenir et d’utiliser des capsules de protoxyde d’azote à des fins détournées, notamment pour ses effets «hilarants», le gaz présentant des risques pour la santé telle que l’asphyxie, la perte de connaissance, des brulures ou encore des vertiges.