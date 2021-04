Dans la veine de Lost, The Wilds raconte comment neuf jeunes femmes survivent sur une île après le crash de leur avion. Internet

Le genre du fantastique est parfaitement décliné dans ces 5 séries méconnues à découvrir sur les services de streaming.

Les services de streaming nous livrent régulièrement des séries qui exploitent avec brio les codes du fantastique. La plus populaire: Stranger Things (Netflix).

Si le genre n’est pas la priorité première de Netflix, Amazon Prime Video et consorts, les plates-formes de SVOD abritent malgré tout des pépites méconnues dans leurs catalogues.

Découvrez ci-dessous notre sélection de 5 séries fantastique(s) à voir sur Netflix et Amazon.

1. Equinox

Série. Danemark, 2020. Avec Danica Curcic, Lars Brygmann, Fanny Bornedal. 1 saison, 6 épisodes. Netflix.

En une phrase. 21 ans après le drame, Astrid enquête sur la mystérieuse disparation de sa sœur et de ses camarades de classe.

L’avis express. Proche de la série allemande Dark, Equinox pioche intelligemment dans la mythologie nordique pour construire son mystère.

2. La cité invisible

Brésil, 2021. Avec Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio Lago. 1 saison, 7 épisodes. Netflix.

En une phrase. Un policier découvre l’existence d’une société de créatures mythiques qui se cachent parmi les hommes.

L’avis express. Le folklore et les légendes populaires du Brésil alimentent le scénario de cette série peuplée de créatures uniques.

3. The Wilds

États-Unis, 2020. Avec Rachel Griffiths, Sophia Taylor, Shannon Berry. 1 saison, 10 épisodes. Amazon Prime Video.

En une phrase. Neuf miraculées d’un crash d’avion échouent sur une île déserte et tentent d’organiser leur nouvelle vie.

L’avis express. Loin cousin de Lost, The Wilds pose une question lancinante: l’accident d’avion était-il prémédité? Si oui, pourquoi?

4. Paranormal

Égypte, 2020. Avec Ahmed Amin, Razane Jammal, Aya Samaha. 1 saison, 6 épisodes. Netflix.

En une phrase. Cartésien jusqu’au bout des ongles, un professeur de l’université du Caire enquête sur des phénomènes paranormaux qui bousculent ses convictions.

L’avis express. Cette série égyptienne s’inspire des mythes et des légendes locales et tisse une intrigue complexe et troublante.

5. Demon Catchers

Corée du Sud, 2020. Avec Jo Byung-gyu, Yoo Jun-sang, Kim Se-jeong. 1 saison, 16 épisodes. Netflix.

En une phrase. So Mun hérite de puissants pouvoirs et rejoint malgré lui une équipe de chasseurs de démons.

L’avis express. Carton sur la chaîne sud-coréenne OCN, cette série ose toutes les folies au fil de ses longs épisodes (1 heure).