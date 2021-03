Le 39e Astérix s’intitulera «Astérix et le griffon»

Le prochain album d’Astérix sortira le 21 octobre. Et on sait désormais qu’il mettra en scène une créature mythologique: le griffon.

Les éditions Albert-René ont révélé, ce lundi par voie de communiqué de presse, le titre du prochain album d’Astérix, dont la sortie est prévue le 21 octobre prochain.

Il s’intitulera Astérix et le griffon et est, selon l’éditeur, la promesse d’un nouveau grand voyage pour le petit Gaulois et son fidèle compagnon Obélix.

Idéfix va-t-il (enfin) s’affranchir de ses maîtres? - Un premier visuel (la future couverture?) a également été dévoilé, et montre l’inséparable duo tenter de récupérer Idéfix au sommet d’un étrange tronc d’arbre sculpté à l’image d’un animal bien difficile à identifier.

Jean-Yves Ferri, le scénariste, vend quelque peu la mèche dans le petit dossier de presse transmis aux rédactions, puisqu’il évoque la Tarasque, un «animal terrifiant issu des légendes celtiques».

Pourquoi les Romains auraient-ils douté de l’existence de créatures tout aussi improbables?

Tout, dit-il, est parti d’une représentation sculptée de cette dernière: «Nos ancêtres croyaient-ils vraiment en l’existence réelle de ces monstres bizarres?», s’interroge l’auteur, qui signera là son cinquième scénario de la série vendu à plus de 385 millions d’exemplaires depuis sa création en 1959.

«Il faut dire, poursuit-il, que dans l’Antiquité romaine, les explorateurs étaient rares et que la terra restait en grande partie incognita. Cependant, éléphants ou rhinocéros, animaux extraordinaires, avaient déjà été montrés à Rome. Dès lors, pourquoi les Romains auraient-ils douté de l’existence de créatures tout aussi improbables? Certaines – méduse, centaure, gorgone… – n’avaient-elles pas été décrites très sérieusement, avant eux, par les anciens grecs? Dans le bestiaire mythologique, restait à choisir l’animal qui serait au centre de l’intrigue. Mi-aigle, mi-lion (et oreilles de cheval), énigmatique à souhait, j’ai opté pour le Griffon!»

Le premier depuis la disparition d’Uderzo

Cet album sera spécial à double titre, pour Ferri mais aussi pour Conrad, le dessinateur, puisqu’il sera le premier publié depuis le décès d’Albert Uderzo, disparu le 24 mars 2020. «Albert nous a fait confiance pour respecter les valeurs des personnages qu’il a créés avec René Goscinny en leur faisant vivre de nouvelles aventures. C’est avec beaucoup d’émotion que nous poursuivons en son absence la mission qu’il nous a confiée avec ce nouvel album dont nous espérons qu’il fera la joie des lecteurs », déclarent les deux hommes à l’unisson dans le même communiqué.

Rendez-vous le 21 octobre prochain pour en savoir davantage.