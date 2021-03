Suicide de Maëlle: le second procès reporté

Le procès du mineur de 16 ans, principal suspect, qui a diffusé les images dénudées de la jeune Maëlle, est reporté au 17 mai prochain.

Pas moins de huit avocats sont entrés, ce lundi matin, dans la salle d’audience 257 du palais de justice de Charleroi pour entamer les débats du second procès dans le cadre du suicide de la jeune Maëlle. Cette dernière, âgée seulement de 14 ans et étudiante à l’école Saint-Joseph Notre-Dame de Jumet (Charleroi), s’est donnée la mort le 31 janvier 2020 à la suite du harcèlement dont elle était victime dans son école. La mineure venait de changer d’école, après un précédent épisode similaire dans un autre établissement scolaire.

Le 18 mars dernier, une première mineure poursuivie pour diffusion d’images pornographiques et harcèlement a écopé d’une peine de prestation éducative de 75 heures à effectuer dans les six prochains mois. Ce lundi, le principal suspect du harcèlement de Maëlle a comparu devant le tribunal de la jeunesse. Le jeune homme de 16 ans est en aveux des préventions à sa charge, notamment d’avoir diffusé les images dénudées de Maëlle «pour se venger».

C’est très difficile à vivre pour les deux parents. Ça aurait été un soulagement que le dossier soit plaidé aujourd’hui.

Après une quarantaine de minutes, les nombreux avocats ont quitté la salle d’audience. Le dossier, qui a été en partie évoqué, a été reporté au 17 mai prochain. La compagnie d’assurance de la maman du suspect a manifesté son intervention dans le dossier et a sollicité une remise pour mettre en état le dossier. «Évidemment, c’est très difficile à vivre pour les deux parents. Ça aurait été un soulagement, si je puis dire, que le dossier soit plaidé aujourd’hui», confie Me Pierre Huet aux côtés du papa de la jeune Maëlle. «Les faits les plus graves, dont le jeune homme est en aveux, sont passibles pour un majeur de la peine de réclusion criminelle de 15 à 20 ans. C’est dire si les faits sont passibles de peines extrêmement lourdes.»

Marc Van Aerschot, de l’ASBL Les mots de Tom, était également présent pour soutenir le père et la mère de Maëlle. Il y a trois ans, le jeune Tom, un jeune homme de 17 ans, diagnostiqué autiste asperger, s’est suicidé. Après des années de harcèlement à l’école, Tom a choisi de mettre fin à ses jours, en laissant une lettre de 14 pages à ses parents. «J’ai vécu la même situation il y a trois ans. J’étais là pour soutenir les deux parents. Il faut absolument que les ministres fassent quelque chose face au harcèlement scolaire sinon on va à la catastrophe.»

Le troisième mineur impliqué dans le dossier comparaîtra ce vendredi 2 avril.