Jean-Charles Van Lierde coupable du double assassinat et de l’incendie mortel d’Arquennes en août 2011

Le jury de la cour d’assises du Hainaut a rendu son verdict, lundi, dans l’affaire du double assassinat et de l’incendie mortel qui ont eu lieu le 1er août 2011 à Arquennes (Seneffe).

Jean-Charles Van Lierde est coupable des faits. Jimmy De Paepe et Oriana Iannuzzi avaient été tués par des coups portés à la tête avec un objet contondant. Leur fils, Mattéo, 18 mois, avait succombé à une intoxication au monoxyde de carbone après avoir inhalé les fumées de l’incendie.

Le 1er août 2011, en matinée, les services de secours, intervenus au 32 de la rue de Chèvremont, avaient retrouvé le corps sans vie de Jimmy De Paepe au rez-de-chaussée. Le trentenaire avait été violemment frappé à la tête à l’aide d’un objet contondant.

À l’étage, les pompiers ont retrouvé le corps de sa compagne, Oriana Iannuzzi, calciné sous des vêtements. Elle aussi avait été frappée à la tête. Les secouristes ont tenté de réanimer le petit Mattéo, âgé de 18 mois, en vain.

Pour les parties civiles et l’accusation, un faisceau éléments précis et concordants menait vers la culpabilité de l’accusé, Jean-Charles Van Lierde. Me Mayence, avocat de la famille Iannuzzi, avait d’ailleurs mis en évidence onze éléments.

L’accusation avait insisté sur le mobile, Jean-Charles Van Lierde avait une dette de 9.300 euros envers Jimmy De Paepe pour vente de produits stupéfiants et travail au noir et Jimmy insistait auprès de son débiteur pour récupérer cet argent.

Les jurés ont retenu plusieurs éléments: l’absence de traces de défense chez les victimes, le caractère volontaire de l’incendie, l’importante consommation de cocaïne dans le chef de l’accusé et la dette, les insistances de Jimmy pour récupérer cette dette, l’ADN relevé sur la clenche de la porte de la véranda, les déclarations évolutives de l’accusé, l’analyse de sa téléphonie, l’arme du crime qui ressemble étrangement au marteau utilisé par les menuisiers (métier de l’accusé) et le fait que Jimmy a ouvert la porte à quelqu’un qu’il connaissait.

Le débat sur la peine aura lieu lundi après-midi.