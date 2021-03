Philippe Gilbert fait l’impasse sur le Tour des Flandres: «Cela ne va pas du tout depuis quelques semaines»

Philippe Gilbert n’est pas au top de sa forme. Il va prendre une période de repos pour essayer de retrouver ses sensations.

Après ses abandons au GP E3 vendredi et à Gand-Wevelgem dimanche, Philippe Gilbert a pris une décision radicale: faire l’impasse sur le Tour des Flandres, qu’il avait remporté en 2017 et qui se disputera ce dimanche, ainsi que sur Paris-Roubaix, qu’il a gagné en 2019 et qui reste pour l’instant planifié le 11 avril même si un report est envisagé.

«Nous avons décidé avec l’équipe de m’autoriser une période de repos parce que cela ne va pas du tout depuis quelques semaines», explique-t-il sur le site du Soir ce midi, déplorant un manque de «fraîcheur mentale plutôt que physique». Le champion du monde 2012 peine à se remettre de sa chute encourue lors de la 1re étape du Tour de France le 29 août dernier.

Le coureur de l’équipe Lotto-Soudal explique que sa 5e place au Circuit Het Nieuwsblad fin février était «un leurre» et compte faire le point dans quelques jours pour décider s’il reprend lors des classiques ardennaises (Amstel Gold Race le 18 avril, Flèche wallonne le 21 et Liège-Bastogne-Liège le 25). «J’ai besoin d’arrêter, de couper, même les conversations téléphoniques avec mon équipe. J’ai besoin d’être chez moi avec les miens. C’est vital.»