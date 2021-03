Plus jeune gagnante de la loterie britannique, elle a tout perdu 18 ans plus tard

En 2003, elle devient la plus jeune gagnante de l’histoire de la loterie britannique après avoir remporté un jackpot de 2 millions d’euros. 18 ans plus tard, elle est ruinée et vit grâce à l’aide sociale, rapporte le Sun.

En 2003, Callie Rogers, 16 ans, voit sa vie basculer. Employée dans un petit magasin, la jeune femme gagne 1,8 million de livre sterling (environ 2 millions d’euros) à la loterie britannique. Elle devient alors la plus jeune gagnante de l’histoire de la loterie anglaise.

Seulement, 18 ans plus tard, la Britannique n’a plus rien! Jeune et insouciante, Callie a dilapidé son argent dans l’achat de maisons, de voitures, de vêtements de luxe, de substances illicites ou encore dans de la chirurgie esthétique. Famille et amis auraient également profité de son gain. «J’étais une cible facile. Ce n’est que maintenant que je réalise ce qu’ils m’ont fait. Ils ont profité de mon jeune âge», a confié la femme de 33 ans.

Un accident qui refait parler d’elle

Si les médias britanniques reparlent d’elle aujourd’hui, c’est pour un fait divers beaucoup moins amusant qu’il y a 18 ans.

Sous l’influence de la cocaïne, Callie Rogers aurait percuté une haie avec son véhicule, avant de prendre la fuite avec son petit ami. Elle a finalement été rattrapée par la police, qui a dû utiliser un gaz au poivre pour maîtriser l’ancienne gagnante de la loterie. Résultat: elle a échoppé d’une déchéance de permis de conduire de 22 semaines.

Pendant son procès, la Britannique a expliqué bénéficier du «crédit universel», une aide sociale pour les personnes à faibles revenus.

«J’étais trop jeune»

Malgré ses erreurs de parcours, Callie Rogers ne regrette pas d’avoir gagné à la loterie. Elle a cependant demandé à la loterie de modifier l’âge minimum pour pouvoir gagner, afin qu’il passe de 16 à 18 ans. «Vous n’avez que 16 ans, avec toutes ces responsabilités» a-t-elle déclaré.

«À cet âge, vous pouvez recevoir les meilleurs conseils qui soient, mais vous n’êtes pas en mesure de les écouter. J’étais trop jeune. Du jour au lendemain, je suis passée d’enfant insouciante à adulte.»