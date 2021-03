VIDÉO | Le shopping sur rendez-vous, aussi chez Ikea Hognoul: «On peut accueillir un maximum de 50 clients en même temps»

Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, le dernier Comité de concertation a décrété la fermeture au public des commerces considérés comme non essentiels, autorisant toutefois ces derniers à recevoir les clients sur rendez-vous, comme c’est le cas pour le gigantesque complexe Ikea à Hognoul où les visiteurs qui se sont inscrits sur le site reçoivent une heure pour effectuer leurs achats.

Lundi matin, au moment d’ouvrir ses portes, le magasin Ikea situé à Hognoul en région liégeoise semblait bien peu fréquenté contrairement à ce que l’on a pu observer par le passé. Et pour cause: suite aux mesures décrétées par le dernier Comité de concertation, la structure de 20 000 mètres carrés ne peut, en qualité de commerce considéré comme non essentiel, n’accueillir ses clients que sur rendez-vous.

«Cela signifie que, chez nous, on peut accueillir à la fois dans le magasin un maximum de 50 clients», précise Antoine Huberland, directeur adjoint pour la région liégeoise.

Concrètement, la chose est simple: le client réserve en ligne son heure de rendez-vous et reçoit, une fois les contrôles d’usage à l’entrée, une heure pour effectuer son shopping. «Par exemple, si un client réserve sa visite à 11 heures, il peut effectuer son shopping jusque 12 heures Il vaut donc mieux venir préparé.»

À 50 dans 20.000 mètres carrés: Ikea Hognoul s’adapte aux mesures pour accueillir ses clients sur rendez-vous. EdA - Romain Veys

Retirer gratuitement sa commande sans entrer dans le magasin

Outre ce procédé, un autre moyen de faire vos achats reste disponible chez Ikea: le click and collect.

«Durant ces 4 semaines, ce service est gratuit, précise Antoine Huberland. Il vous suffit donc de commander par Internet, de vous inscrire pour un rendez-vous et nous vous préparons votre commande qui vous est livrée sans même que vous ayez à entrer dans le magasin.»

Concrètement, la chose est à nouveau on-ne-peut-plus simple: un petit check effectué afin de valider votre rendez-vous et votre commande, vous êtes ensuite redirigé vers un box où votre commande vous est apporté.