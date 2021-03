Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce lundi 29 mars.

Les articles sélectionnés par la rédaction

1. Belgique

52 sites de vaccination en Wallonie dès lundi, mais certains ferment faute de vaccins

Dans les prochains jours, jusqu’à 52 centres de vaccination seront ouverts en Wallonie. Au même moment, des centres doivent fermer faute de vaccins.

Les conséquences de la crise «limitées» sur le marché de l’emploi en 2020

Les conséquences de la crise du Covid-19 sont restées globalement «limitées» sur le marché de l’emploi en 2020 en Belgique. Certains sous-groupes de travailleurs ont toutefois été plus touchées par la crise du coronavirus, indique Statbel, l’office belge de statistique.

«Lockdown partouze» à Bruxelles: pas de poursuites pour l’eurodéputé

Le parquet de Bruxelles a décidé de classer sans suite le dossier ouvert à l’encontre du député européen hongrois József Szájer pour détention de stupéfiants, a déclaré le parquet lundi, confirmant une information de «La Dernière Heure».

Les décès divisés par 4 chez les plus âgés depuis janvier

Le message est sans cesse rappelé: la vaccination contre le Covid-19 sauvera des vies. Dans la population plus âgée, les décès diminuent, même si on n’a pas encore retrouvé le niveau le plus bas.

2. Régions

Un dépistage massif au collège Saint-Guibert de Gembloux

Ces dernières semaines, les cas positifs se sont multipliés au sein de l’établissement. Ce testing d’ampleur vise à éviter la propagation du virus à plus large échelle.

Les écoles s’adaptent à la fermeture: exemple à l’école d’Ochamps

Du côté de l’école communale d’Ochamps, on a également dû s’adapter à ces vacances de Pâques anticipées. Du travail a été remis aux primaires.

Le Festival des boutiques éphémères reporté à Neufchâteau

L’événement, prévu en avril, est postposé d’un mois vu les dernières mesures touchant les commerces.

Un policier témoigne: «Les gens ont perdu la joie de vivre»

Inspecteur au service proximité au sein de la zone de Hesbaye, Olivier Marquet est en contact direct avec les citoyens.

La police met fin à une grande fête d’anniversaire clandestine

Dimanche, la police a été appelée dans la ville basse d’Eupen pour y mettre fin à un anniversaire de taille.

Fausse soirée, mais vrai événement «pour soutenir les secteurs en crise»

Des stagiaires dans l’événementiel ont mis en scène une fausse soirée sous la forme d’une œuvre d’art en guise de soutien au secteur.

INFOGRAPHIES | De 38 à 53 patients hospitalisés en 2 jours au BW

Les nouveaux cas et les hospitalisations sont en hausse en Brabant wallon. Le nombre de patients Covid est passé de 38 à 53 en 2 jours.

20% de vaccins disponibles en moins cette semaine à Bruxelles

IL y aura moins de vaccinations cette semaine à Bruxelles. En cause: les baisses de fourniture des vaccins Astrazeneca.

3. Monde

Des musiciens dans la vitrine: les New-Yorkais retrouvent le spectacle vivant

Des notes ont résonné dans l’air matinal encore frais avec, en fond, klaxons, roucoulements de pigeons et bruits de chantier. Derrière la vitrine d’un magasin désaffecté de l’Upper West Side de New York, s’élevait la musique de Debussy.

Le blaireau-furet, un suspect dans la transmission du coronavirus

Le blaireau-furet est soupçonné par les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’être l’un des intermédiaires possibles de la transmission du coronavirus de la chauve-souris à l’être humain.

Polémique pour Francis Lalanne lors d’une manif: «Je vous propose de vous embrasser»

Francis Lalanne a créé la polémique ce dimanche, après avoir été filmé en train d’inciter la foule à «s’embrasser les uns les autres», lors d’une manifestation «pro-liberté».

4. Sport

Quand l’Eglise de Wevelgem sert de salle de presse

Image inhabituelle de l’église Sint-Hilarius. Et pour cause, le centre de presse habituel est transformé en centre de vaccination.

