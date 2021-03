Dès ce lundi, la Wallonie va disposer de 52 sites de vaccination… mais certains ferment faute de vaccins

Dans les prochains jours, jusqu’à 52 centres de vaccination seront ouverts en Wallonie. Au même moment, des centres doivent fermer faute de vaccins.

La Wallonie est désormais en ordre de bataille pour les centres de vaccination. Au total, 52 centres permettront de quadriller la région. Ces antennes ouvriront en alternance, 1 semaine sur 3 et pendant une période d’une semaine, afin de permettre aux populations visées de recevoir les 2 doses de vaccin.

Elles tourneront en parallèle des centres fixes, durant toute la campagne de vaccination, et seront ouvertes 6 jours sur 7, 12 heures par jour, de 8 à 20 h si la disponibilité des doses de vaccin le permet.

Hasard du calendrier, cette annonce tombe au moment où des centres déjà en fonction doivent momentanément fermer leurs portes, faute de vaccins disponibles.

Le Centr’Expo à Mouscron, où plus de 3 000 personnes ont été vaccinées la semaine passée, n’ouvrira pas ses portes ces lundi 29 et mardi 30 mars. Le centre de vaccination de Tournai, hébergé au sein du hall des sports, devra lui aussi suspendre ses activités ce mardi. Pour mercredi, il est prévu d’ouvrir 3 des 8 lignes mises en place.

En province de Liège, alors que l’armée vient en renfort pour les centres de vaccination de Herve et Pepinster, deux centres doivent momentanément fermer. À Hannut,le centre est fermé depuis samedi et le restera jusqu’à mardi. Le bourgmestre de Hannut, Manu Douette, ne cache pas son agacement sur l’approvisionnement chaotique des vaccins obligeant le centre de proximité de Hannut à fermer trois jours. «Coordinateur médical, bénévoles, Commune, Région wallonne, tout le monde avance. C’est insupportable de voir toute cette énergie s’arrêter, en pleine vitesse de croisière. Les firmes pharmaceutiques se sont engagées à des livraisons par un contrat. Il devrait y avoir des sanctions. Avec ma casquette de député wallon, je compte envoyer une question écrite au gouvernement wallon afin de m’assurer que la Région, le fédéral, voire l’Europe, tape du poing sur la table et impose ses exigences ou des sanctions.» Chez les voisins hesbignons de Waremme, la situation est identique: le centre est en pause forcée jusqu’à ce mardi.

En province de Luxembourg, les centres de vaccination avancent aussi sur un fil. 11 000 personnes ont été vaccinées en 2 semaines. À capacité maximale les centres de vaccination luxembourgeois sont en mesure de vacciner 3 040 personnes par jour, soit 18 240 patients par semaine (calculé sur 8 h par jour, 6 jours sur 7 pour un total de 19 lignes de vaccination). À l’heure actuelle, les centres ne peuvent cependant proposer en moyenne qu’un millier de doses par jour.

Et la colère monte au sein de la zone de secours du Luxembourg, comme le révélait ce message posté sur WhatsApp par le commandant de la zone de secours Luxembourg: «Honteux! Scandaleux! Les secouristes ambulanciers qui sont quotidiennement envoyés au contact de patients Covid ne sont toujours pas vaccinés! Le fait de ne pas avoir considéré les pompiers dans les métiers de la première ligne était déjà honteux mais là, on dépasse l’acceptable!»