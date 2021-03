VIDÉOS | «Top Chef»: la benjamine du concours trébuche sur les poireaux

Septième semaine de compétition pour les huit candidats encore en lice. Ris de veau, champignons et poireaux ont donné du fil à retordre à nos cuisiniers professionnels. Qui a brillé et qui a remis son tablier? Résumé de l’épisode diffusé ce lundi soir sur RTL-TVI.

Trois nouvelles épreuves attendaient les huit candidats restants de cette 12e saison de «Top Chef». Après avoir tenté de reproduire le célèbre ris de veau, carotte et sauce de Glenn Viel et réalisé un dessert aux champignons, les moins bons élèves de la semaine se sont affrontés sur le thème du poireau. Le légume vert a été fatal pour une candidate appréciée du public.

1. Reproduire un plat à l’identique

Une fois n’est pas coutume, ce sont les candidats qui goûtent un plat, en introduction de cette première épreuve de la semaine. Et pas n’importe quel plat! Le ris de veau, carotte et sauce de Glenn Viel, plus jeune 3 étoiles de France et Chef de l’année 2020.

Les cuisiniers professionnels ont pour mission de reproduire l’assiette à l’identique. Une tâche qui paraît simple, mais derrière chaque élément de l’assiette se cache en réalité une technique innovante inventée par le Chef lui-même.

Petite difficulté supplémentaire: après chaque étape (travail de la carotte, ris de veau et la sauce à la façon du Chef), la brigade la moins proche de l’assiette de Glenn Viel est éliminée.

Baptiste et Sarah, de la brigade Pairet, sont éliminés sur la carotte. Thomas et Arnaud, de Michel Sarran, trébuchent sur le ris de veau.

La dégustation finale se joue entre les brigades d’Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Ce sont Chloé et Mohamed, de la cheffe Darroze, qui se qualifient pour la huitième semaine du concours.

2. Le dessert aux champignons

La deuxième épreuve est proposée par Jacques et Régis Marcon, chefs 3 étoiles et spécialistes mondiaux du champignon. Les candidats doivent travailler le produit en version sucrée… dans un dessert!

Trompette de la mort, morille blonde, cèpe, chanterelle, … Chaque candidat hérite d’un champignon à sublimer.

Au terme de l’épreuve, Jacques et Régis Marcon ont préféré les girolles de Sarah (brigade Pairet). La candidate est qualifiée pour la semaine prochaine, et son dessert… sera à la carte du restaurant des chefs!

3. Le poireau de la dernière chance

Baptiste (brigade Pairet), Charline (brigade Etchebest) et Thomas (brigade Sarran) s’affrontent, lors de la dernière chance, sur le thème du poireau.

Lors de la dégustation, les chefs préfèrent l’assiette de Thomas. A contrario, c’est Charline qui convainc le moins le jury. La benjamine du concours est éliminée.

M6