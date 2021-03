VIDÉO | Le sauteur à ski Daniel Andre Tande «réveillé» après sa violente chute

Daniel Andre Tande est «réveillé et respire par lui-même», a déclaré ce lundi la fédération de ski de son pays. Il est sorti du coma artificiel dans lequel il a été plongé.

Le sauteur à ski norvégien a été victime d’une lourde chute sur le tremplin de de vol à ski de Planica, en Slovénie, la semaine dernière, mais il s’est progressivement réveillé et, tôt lundi, on lui a retiré le respirateur, a indiqué la fédération.

L’athlète de 27 ans reste à l’hôpital universitaire de Ljubljana, la capitale slovène.

Le médecin de l’équipe norvégienne de saut à ski, Guri Ranum Ekas, a déclaré que Tande avait pu parler aux membres de sa famille.

Après sa chute jeudi, Tande a été transporté par avion à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule et une perforation du poumon. Son entraîneur a déclaré samedi que les premiers examens médicaux n’avaient révélé aucun dommage au cerveau ou au cou et que l’on espérait que Tande se remette complètement.