Grève nationale: des travailleur(euse)s en carton devant l'UWE

Une gazette des salaires est actuellement diffusée dans les gares, les entreprises et institutions du Brabant wallon par la CSC.

Ce matin, la caravane CSC BW de l’AIP a sillonné et soutenu les piquets en place devant différentes entreprises et s’est notamment rendue devant le centre William Lennox avant de rejoindre le site de GSK à Wavre.

Dès 14 h 30, 50 travailleuses et travailleurs «en carton» se rassembleront devant l’UWE (Union Wallonne des Entreprises) à Louvain-la-Neuve et remettront les revendications des travailleuses et travailleurs aux représentants de l’organisation patronale.