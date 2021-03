VIDÉO | Michel Drucker signe son grand retour à la télé: «Content de retrouver ma maison»

Ce dimanche, Michel Drucker signait son grand retour sur le service public français, après un triple pontage coronarien et sept moins d’absence. «Vous m’avez beaucoup manqué», a confié l’animateur de 78 ans aux téléspectateurs de «Vivement Dimanche».

Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Michel Drucker faisait son grand retour sur le canapé rouge de «Vivement Dimanche», sur France 2, ce dimanche.

Un retour très attendu. L’animateur de 78 ans était absent des plateaux depuis plus de sept mois, après avoir frôlé la mort suite à une infection et un triple pontage coronarien.

Visiblement un peu aminci et accompagné de sa chienne Isia, Michel Drucker a débuté l’émission en remerciant les téléspectateurs. «Ému et ravi de vous retrouver. Ça me touche beaucoup. Ça me va droit au cœur.»

>

L’animateur s’est dit content de retrouver sa maison. «Ma maison, c’est le service public, depuis plus d’un demi-siècle.»

Un retour en grande pompe

Pour le retour du programme, les humoristes Gad Elmaleh, Les Chevaliers du Fiel, Alex Vizorek, Tom Villa, Olivier de Benoist et Eric Antoine étaient de la partie.

Michel Drucker et sa chienne Isia. Photo News L’émission a été enregistrée mercredi dernier, en petit comité, et sans public, à cause de la crise sanitaire.

Sur les réseaux, un détail de ce retour a fait le buzz: les chaussures de l’animateur. Michel Drucker portait des sneackers, des Nike Dunk blanches aux bandes grises. De quoi travailler en toute décontraction!