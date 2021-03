Cour d’assises de Namur: le jury délibère sur la culpabilité de Styven Cumero

Le jury de la cour d’assises de Namur s’est retiré lundi dès 9h20 pour délibérer sur la culpabilité de Styven Cumero, accusé du meurtre de Jeanette Katzenberg, une prostituée de 37 ans.

Les débats s’étaient clôturés la semaine dernière. Après la plaidoirie de la défense vendredi, représentée par Me Leboutte et Me Khoulalene, l’accusé (qui a de coutume la parole en dernier lieu) n’avait rien ajouté de plus à ce qu’il avait déjà déclaré.

Les 12 jurés effectifs devront répondre à 11 questions. La première étant de déterminer si Styven Cumero est coupable d’avoir commis volontairement, avec intention de donner la mort, un homicide sur la personne de Jeanette Katzenberg à une date indéterminée entre le 24 et le 30 juillet 2015 dans un lieu indéterminé entre Charleroi et Floreffe. S’ils répondent par l’affirmative, les jurés devront dire si Styven Cumero a agi avec la circonstance qu’un des mobiles du crime est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa conviction religieuse ou philosophique, etc. En l’espèce, Styven Cumero s’est-il rendu coupable d’un meurtre parce que Jeanette Katzenberg était une femme?

L’homme de 29 ans doit aussi répondre de vol de sac à main et de tentative de viol et d’attentat à la pudeur sur une prostituée, Véronique G., le 28 septembre 2015, entre Charleroi et Floreffe.

Il est également poursuivi pour le crime de viol sur Jamila B., une autre prostituée, à une date indéfinie entre le 1er janvier 2016 et le 7 septembre 2018 dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut ainsi que pour un outrage public aux moeurs au préjudice de Laurie D. (mineure lors des faits) le 17 août 2018 à Floreffe. Sur tous les faits qui lui sont reprochés, c’est ce seul dernier fait que Styven Cumero reconnaît.