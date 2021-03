Tournai: des vandales ont saccagé le béton à peine coulé au quai Taille-Pierre

L’entreprise en charge du chantier devra démolir le travail effectué et tout recommencer. -Scaldistournai.eu.

À peine coulé et déjà vandalisé! Le plateau du carrefour formé par le quai Taille-Pierre et le cul-de-sac de la rue des Récollets, à Tournai, venait d’être réalisé en béton imprimé dans le cadre du chantier de modernisation de la traversée de l’Escaut.

«Mercredi matin, les ouvriers et les contrôleurs du SPW Mobilité & Infrastructures ont constaté que des vandales avaient entre-temps déplacé la clôture de chantier, roulé à vélo et marché sur le béton encore frais… », peut-on lire sur la page Facebook de Scaldistournai.eu. L’entreprise en charge des travaux est donc déjà contrainte de tout démolir et de recommencer le bétonnage dès le début de la semaine prochaine.

«Chacun pourra se faire son opinion sur ce type d’irrespect des biens et des deniers publics, tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit avant tout de temps, d'énergie et de travail d’hommes et de femmes sur ce chantier…»