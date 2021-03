Parce qu’il met de l’énergie dans son trait et des couleurs dans nos vies, de nombreuses marques sollicitent JonOne. Son style reconnaissable est ainsi apparu sur un flacon de Guerlain, sur les bouteilles de Perrier et d’alcools divers, sur les vêtements à la marque du crocodile, sur des enceintes bluetooth, sur une carte de banque, sur un timbre de l’Hexagone avec son interprétation de La liberté guidant le peuple et même sur un Thalys et un avion d’Air France!