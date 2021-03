Abonnement scolaire STIB à 12 euros: le MR s’interroge

David Weytsman MR estime que ces baisses de prix devront encore, un jour ou l’autre, être compensées par une baisse des investissements ou une hausse des impôts.

La diminution du prix de l’abonnement scolaire de 50 à 12 euros annoncée dimanche par le gouvernement bruxellois se fera soit au détriment d’investissements dans les transports en commun, soit au prix d’une hausse d’impôts, a jugé dimanche le député bruxellois de l’opposition David Weytsman (MR).

À partir du 1er juillet prochain, les abonnements annuels STIB de tous les élèves et étudiant(e)s ne coûteront plus que 12 euros par an. Pour les jeunes bruxellois de 18 à 24 ans (hors statut étudiant), cette mesure entrera en vigueur dès février 2022, a annoncé dimanche le gouvernement bruxellois. L’objectif affiché de la mesure est de rendre les transports publics encore plus accessibles.

«Toujours ces promesses électorales de gratuité sans lendemain du PS», a réagi dimanche après-midi David Weytsman, ironisant sur l’engagement du gouvernement bruxellois de rendre l’accès aux transports en commun de la capitale gratuit pour les jeunes, et la promesse électorale socialiste dans ce sens.

Aux yeux de l’élu libéral, ces baisses de prix devront encore, un jour ou l’autre, être compensées par une baisse des investissements ou une hausse des impôts.

«Toujours ces mêmes recettes de la gauche qui mettent à mal le développement économique de Bruxelles», a-t-il ajouté brièvement.

Il y a un peu plus de deux semaines, le quotidien l’Echo avait révélé qu’en instaurant la gratuité pour les usagers de moins de 25 ans, la Stib pourrait perdre son droit à la déduction totale de la TVA..

Selon le quotidien, alors qu’une dizaine de millions d’euros avaient été budgétisés pour l’octroi de cette gratuité en 2021, le montant de la facture pourrait s’avérer nettement plus salé, si la Stib était considérée comme assujetti partiel à la TVA dans la foulée d’une telle mesure.

La Stib bénéficie actuellement d’un droit de déduction totale de la TVA y compris, par exemple, sur tous les chantiers menés. La société des transports bruxellois estime qu’une régularisation fiscale dans ce sens pourrait s’élever à 48 millions d’euros, en fonction des calculs du SPF Finances par rapport au degré d’assujettissement. Un scénario du pire, cependant bien plus hypothétique, a laissé entrevoir jusqu’à 290 millions d’euros de pertes.