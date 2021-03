Tour de Catalogne: Adam Yates s’adjuge le classement final, la 7e étape pour Thomas De Gendt

Le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers) s’est adjugé le classement final du Tour de Catalogne cycliste (WorldTour) à l’issue de la 7e et dernière étape remportée dimanche par Thomas De Gendt (Lotto Soudal) au terme d’un dernier tronçon de 133km à Barcelone.

Thomas De Gendt a faussé compagnie au Slovène Matej Mohoric (Barhain Victorious), le seul à avoir réussi à sauter dans la roue du coureur belge lorsque celui-ci a attaqué à 44 kilomètres du but à l’entame des six tours du circuit de Montjuic. Thomas De Gendt, 34 ans, ajoute une 16e victoire à son palmarès, la première depuis son succès dans la 8e étape du Tour de France 2019. C’est la 5e victoire d’étape aussi pour De Gendt au Tour de Catalogne.

Mohoric, 2e, a terminé à 22 secondes. Le Hongrois Attila Valter (Groupama FDJ) est 3e. Le peloton avec les favoris en terminait à 1:46.

Un groupe de 32 coureurs, avec seul Thomas De Gendt comme Belge, avait eu tôt fait de composer la première banderille de la journée pour attaquer le circuit de Montjuic. Cette étape, marquée par 6 ascensions de l’Alt del Castel Montjuic, a vu les fuyards creuser l’écart, comptant quatre minutes d’avance à 55 kilomètres du but.

Dès la première ascension, Thomas De Gendt se portait à l’attaque, suivi par Matej Mohoric , lançant les hostilités. Le groupe explosait au fil des kilomètres et ils n’étaient plus que neuf en poursuite, mais à une distance d’une minute du duo de tête à 20 kilomètres de l’arrivée.

Derrière, INEOS Grenadiers tentait de contrôler ses rivaux pour protéger son podium, que voulait mettre à mal l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 4e au général derrière Yates, l’Australien Richie Porte et le Britannique Geraint Thomas, qui assurent un triplé pour INEOS Grenadiers.

Adam Yates, 28 ans, décroche ainsi le 16e bouquet de sa carrière, lui qui avait ouvert son compteur victoire cette saison en remportant la 3e étape de cette 100e édition du Tour de Catalogne.

Adam Yates (INEOS), vainqueur: «on voulait gagner, mais on ne pensait pas faire 1, 2 et 3»

«On était ici avec de grandes ambitions et on fait 1, 2 et 3 au classement général», s’est réjoui Adam Yates avant de monter sur le podium.

«Difficile d’en dire plus, on a fait une course parfaite en équipe, toute la semaine, et aujourd’hui encore. C’est une journée difficile, surtout avec ces montées. On voulait gagner ce Tour, mais on ne pensait pas pouvoir placer trois gars sur le podium. C’est fantastique.»