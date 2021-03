Vatican: le pape célèbre la messe des Rameaux en présence de quelques fidèles

Le pape François a célébré dimanche la messe des Rameaux, qui marque l’entrée dans la semaine sainte de Pâques, et la prière de l’Angélus en présence d’un petit nombre de fidèles invités dans la basilique Saint-Pierre.

Le pape a récité ses homélies devant une centaine de fidèles et une trentaine de religieux. La traditionnelle procession des fidèles portant des rameaux d’olivier a été annulée afin de respecter les normes sanitaires et François les a bénis à distance depuis l’autel.

«Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte. Pour la seconde fois nous vivons dans le contexte de la pandémie. L’année dernière nous étions plus choqués, cette année nous sommes plus éprouvés. Et la crise économique est devenu sévère», a déclaré le pontife.

François a appelé à «prier pour toutes les victimes de violence, en particulier les victimes de l’attentat perpétré ce matin en Indonésie devant la cathédrale de Makassar». Cet attentat-suicide a fait au moins 14 blessés.

Il y a un an déferlait sur l’Italie la première vague de la pandémie de Covid-19. Le pape célébrait alors seul, dans une basilique déserte, le dimanche des Rameaux commémorant l’entrée du Christ à Jérusalem.

Le pape argentin, âgé de 84 ans, a considérablement réduit ses apparitions publiques depuis le début de la pandémie, lui qui d’ordinaire prise les bains de foule, serre volontiers les mains des fidèles et embrasse les enfants.

Il a dû annuler à plusieurs reprises les audiences du mercredi et se trouve aussi contraint de célébrer l’Angélus dans sa bibliothèque privée alors que les mesures de confinement empêchent les pèlerins de se réunir sur la place Saint-Pierre.

Son voyage en Irak début mars était son premier déplacement à l’étranger depuis novembre 2019.