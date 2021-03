NBA: Philadelphie et Milwaukee perdent, tout profit pour Brooklyn qui attire Aldridge

Le leader de la Conférence Est, Philadelphie s’est incliné 122-112 chez les Los Angeles Clippers, samedi dans le championnat NBA.

Autre grosse écurie de l’Est, Milwaukee a encore chuté à domicile devant New York 96-102. Les Sixers et les Bucks étaient il est vrai privé de leur meilleur joueur respectif à savoir Joel Embiid et Giannis Antetokunmpo qui soignent des genoux douloureux. Tout profit au classement pour Brooklyn qui sans jouer se rapproche de la première place. Les Nets, qui après avoir récupéré Blake Griffin laissé libre par Detroit s’apprêtent à faire de même avec un autre intérieur LaMarcus Aldridge qui a été lui libéré de son contrat avec San Antonio.

Utah, à l’Ouest, confirme qu’il est injouable à domicile. Le Jazz a signé une 19e victoire en 21 rencontres, 126-110 contre Memphis. Avec 35 points de marqués et sept passes décisives, Donovan Mitchell a brillé mais il n’a pas été le seul: Jordan Clarkson (28 pts), Rudy Gobert (16 pts, 14 rebs) et Joe Ingles (15 pts, 7 ast) ont participé activement à cette 34e victoire (11 défaites) des leaders de la NBA.

Sur le plan individuel, Zion Williamson l’ailier-fort de La Nouvelle-Orléans a été encore une fois été impressionnant (38 pts, 5 rebs, 6 ast) et été récompensé par une victoire 112-103 aux dépens de Dallas, orphelin de son duo Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

Russell Westbrook a réussi son 15e triple-double de la saison (19 pts, 19 rebs, 10 ast) et Washington a battu Detroit 106-92