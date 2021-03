Courtois après République tchèque – Belgique: «Vu le match, c’est un bon point»

Le gardien des Belges reconnaît les difficultés de son équipe et n’est pas mécontent de ramener un point.

Thibaut Courtois ne le nie pas, le match a été très compliqué pour son équipe. Le gardien des Diables tient tout de même à retenir le positif: il n’y a pas eu de défaite pour les Belges. «Oui c’était un match compliqué, c’était difficile de faire circuler le ballon face au pressing tchèque. Bien sûr que c’est un peu décevant de ne pas gagner, mais si vous regardez le match et leur nombre d’occasions, la qualité de l’adversaire et le fait que c’était en déplacement, ce 1-1 est un bon résultat. On espère que de meilleurs résultats viendront dans les prochains matchs, gagner mardi contre la Biélorussie pour compter sept points en trois journées.»