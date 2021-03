Roberto Martinez: «Un match difficile pour nos ailiers»

Roberto Martinez a vu son équipe en difficulté, mais elle a su défendre et se reprendre, après qu’elle a été menée.

M. Martinez, comment expliquez-vous le match difficile de la Belgique?

On a été mis en difficulté, par une très bonne équipe tchèque, et on a dû s’adapter, pour changer notre manière de jouer et répondre. On a été capable de réagir, et c’est ce que je retiens de ce match. On n’a pas accepté la situation après avoir concédé le but. On doit faire mieux, bien sûr, mais je suis assez content de la réaction de l’équipe.

Qu’avez-vous pensé de la prestation de Nacer Chadli?

Le match a été difficile pour nos deux ailiers, ce soir, car on n’a pas eu assez souvent le ballon. Nacer a montré ce qu’il pouvait faire, et si ce n’était pas toujours simple, j’ai aimé la manière dont il a travaillé.

La montée de Foket n’est-elle pas la bonne nouvelle de la soirée?

Il a été bon, oui, parce qu’il a été utile. Sa performance a été intéressante, et dans la continuité de ce qu’il avait proposé en novembre (contre la Suisse et le Danemark). J’ai aussi apprécié la montée de Trossard, et je voudrais souligner le match de Courtois et de nos trois défenseurs (Alderweireld, Denayer et Vertonghen). On a su bien défendre, face à une bonne équipe tchèque, qui sera un rival sérieux dans la course à la qualification.

Quelles sont les nouvelles pour Dries Mertens?

Il est touché à l’épaule. Je ne peux pas vous donner un diagnostic maintenant, mais il a un souci à l’épaule.

Lukaku et De Bruyne seront-ils ménagés mardi pour le match contre la Biélorussie?

On va regarder chaque cas séparément. On va d’abord régénérer les corps, car jouer trois matches en sept jours n’est pas simple.