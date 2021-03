République tchèque-Belgique: Chadli dans le 11 de base

À Prague, malgré les forfaits et le contexte particulier, les Diables ont l’occasion de faire le plein et de prendre, déjà, leurs distances.

Après une victoire 3-1 contre le pays de Galles, les Diables Rouges de Roberto Martinez, privés de certains éléments, devront se méfier ce samedi soir à Prague de la République tchèque, qui arrive en confiance après un large succès 2-6 contre l’Estonie.

Soyons toutefois rassurés: la Belgique ne joue plus à se faire peur, désormais, pour se qualifier pour un grand tournoi. Elle composte son ticket, assez vite le plus souvent, et elle est devenue une nation majeure du jeu. Ce soir, au terme d’un voyage éclair à Prague pour des raisons sanitaires, elle peut déjà s’isoler en tête du groupe E.

)