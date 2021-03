Blessure à l’épaule droite pour Halep, qui déclare forfait à Miami

Halep s’était qualifiée difficilement jeudi lors de son entrée en lice, face à la Française Caroline Garcia. Menée 6-3, 3-1, elle avait su trouver l’énergie nécessaire pour renverser la situation 3-6, 6-4, 6-0.

La Roumaine Simona Halep, tête de série N.3, est blessée à l’épaule droite et ne jouera pas son match du 3e tour du tournoi WTA de Miami, samedi face à la Lettone Anastasija Sevastova, directement qualifiée donc pour les 8e de finale.

«Je suis vraiment désolée de devoir me retirer du simple et du double à l’Open de Miami, mais ma blessure ne me permet pas de jouer ici comme je le voudrais», a déclaré Halep dans un communiqué.

«Je suis triste de ne pas pouvoir continuer. Je voulais ici donner le meilleur de moi-même et jouer de nombreux matches, mais malheureusement je ne peux pas. J’espère que l’année prochaine, je serai de retour en bonne santé et en meilleure forme», a-t-elle ajouté.