Qualifications Mondial 2022: la Russie bat la Slovénie, le Monténégro supérieur à Gibraltar

La Russie s’est imposé 2 buts à 1 face à la Slovénie samedi à Sotchi lors de la deuxième journée de qualification pour la Coupe du monde 2022. Le Monténégro a battu Gibraltar 4-1.

La Russie a pris seul la tête du groupeH grâce à sa victoire face à la Slovénie sur un doublé de son capitaine Artem Dzyuba (26e et 35e) contre un but de Josip Ilicic (36e). Les Russes comptent 6 points sur 6 alors que les Slovènes, qui ont battu la Croatie mercredi (1-0), affichent trois unités au compteur. Dans le même groupe, les Croates accueilleront Chypre à 18h et la Slovaquie affronte Malte à 20h45.

Dans le groupe G, le Monténégro s’est défait facilement de Gibraltar 4 buts à 1 grâce à des réalisations de Fatos Beqiraj (26e), Marko Simic (43e), Zarko Tomasevic (53e) et Stevan Jovetic (80e). C’est Reece Styche qui a inscrit le but de Gibraltar sur penalty (30e). Le Monténégro prend la tête du groupe G avec 6 points alors que le Gibraltar compte 2 défaites en autant de matches. La Norvège accueillera la Turquie à 18h pendant que les Pays-Bas, battus en Turquie lors du premier match (4-2), affronteront la Lettonie.