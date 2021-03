Qualifications Mondial 2022: l’Italie privée de Chiellini, Berardi et Caputo

Lors des deux prochains matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 de football, en Bulgarie (dimanche) et en Lituanie (mercredi), l’Italie ne pourra pas compter sur le défenseur et capitaine Giorgio Chiellini (Juventus) et les attaquants Domenico Berardi et Francesco Caputo (tous deux de Sassuolo).

Le trio n’est pas assez rétabli pour jouer et n’accompagnera pas le reste de la Squadra Azzura.

Le milieu de terrain Bryan Cristante (AS Rome) et l’attaquant Moise Kean (PSG) avaient également dû renoncer auparavant.

L’Italie a remporté son premier match de qualification sur la route du Qatar 2-0 contre l’Irlande du Nord. Les Italiens en sont désormais à 23 matches consécutifs sans défaite.