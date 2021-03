Assises Namur: la défense de Cumero plaide l’acquittement pour presque toutes les préventions

La parole était à la défense vendredi après-midi. Me Khoulalene a demandé aux jurés de baser leurs décisions sur la notion de raison et non sur celle d’imagination.

La cour d’assises de Namur a poursuivi vendredi le procès de Styven Cumero, né en 1991, accusé du meurtre de Jeanette Katzenberg, née en 1978, commis dans un lieu indéterminé à une date comprise entre le 24 et le 29 juillet 2015.

L’accusé doit également répondre de vol, de tentative de viol et d’attentat à la pudeur sur Véronique G., entre Charleroi et Floreffe, le 28 septembre 2015, de viol sur Jamila B à une date indéterminée entre le 1er janvier 2016 et le 7 septembre 2018 à Marchienne-au-Pont, et d’outrage aux mœurs le 17 août 2018 à Floreffe sur une mineure. Styven Cumero nie à ce stade tous les faits qui lui sont reprochés sauf l’outrage aux m?urs.

La parole était à la défense vendredi après-midi. Me Khoulalene a demandé aux jurés de baser leurs décisions sur la notion de raison et non sur celle d’imagination et d’acquitter Cumero du meurtre de Katzenberg. «Je suis certain que les parents de Jeanette Katzenberg ne souhaitent pas que la justice leur offre un coupable à tout prix, au risque de condamner un innocent. Le doute raisonnable devra profiter à l’accusé. Il ne faut pas que son profil soit utilisé pour combler le manque d’éléments matériels.»

Pour le conseil de l’accusé, Styven Cumero et Jeanette Katzenberg ont entretenu une relation sexuelle le 24 juillet 2015, il ne la connaissait pas auparavant, alors que la mort de la victime est intervenue le 25 juillet entre 03h00 et 06h00. «Rien n’établit que Styven Cumero était physiquement présent à Charleroi et qu’il a rencontré Jeanette Katzenberg le 25 juillet au soir.»

Alors que l’ADN est présenté comme la clé du dossier par l’avocat général et par les conseils des parties civiles, Me Khoulalene estime que celui-ci ne «démontre rien», à part que l’accusé a entretenu une relation sexuelle avec la victime le 24 au soir et qu’il est possible qu’elle n’ait pas pris de douche avant de rencontrer celui qui lui a donné la mort. Le conseil de l’accusé estime que d’autres pistes auraient pu être exploitées, comme celle d’un ami de Katzenberg, qui avait hébergé celle-ci peu de temps avant les faits. «Il a menti à plusieurs reprises dans le dossier. De plus, il a été par le passé condamné pour l’assassinat de sa mère.»

Me Khoulalene a ensuite abordé la tentative de viol sur la prostituée Véronique G., qu’il a emmenée dans le bois de Soye, où le corps de Katzenberg a été retrouvé et plaide aussi l’acquittement. «Il n’y a ici aucun élément objectif, aucun témoin, de certificat médical ou de constatation objective. Ces faits ne reposent que sur les déclarations de la victime qui, lors de sa première déclaration, a totalement oublié de mentionner le passage par le bois de Soye, où Cumero aurait pourtant enfilé un gant pour la tuer, ce qui l’a fait craindre pour sa vie, dit-elle. Et elle serait ensuite remontée dans la voiture de cet homme qui lui en voulait pour reprendre la route de Charleroi?»

L’acquittement est aussi plaidé concernant le viol sur Jamila B. «Il s’agissait ici bien d’une relation consentie et tarifée.»

La défense de Cumero demande que celui-ci soit condamné uniquement pour la prévention d’outrage aux mœurs sur une mineure le 17 août 2018 à Franière.

Le jury entrera en délibération sur la question de la culpabilité lundi matin.