Peste porcine africaine: retour à la normale le 1er avril pour la circulation en forêt

L’arrêté ministériel wallon interdisant temporairement la circulation en forêt dans les zones concernées par la peste porcine africaine arrive à échéance ce 31 mars, a indiqué vendredi la ministre wallonne de la Forêt Céline Tellier.

Dès le 1er avril, donc jeudi prochain, c’est simplement le Code forestier qui sera en vigueur, même là où l’on parlait de «zone infectée».

«L’important travail et les efforts accomplis par mon administration et de très nombreuses personnes pendant deux ans et demi ont fini par aboutir. Je profite de l’occasion pour les remercier de leur professionnalisme et de leur ténacité. Grâce à eux, nous pouvons à nouveau profiter pleinement de nos forêts. Je rappelle néanmoins que des mesures de sortie de crise sont toujours en application. Nous devons en effet rester vigilants», communique la ministre. Un nouvel arrêté est en effet en préparation, qui prévoit par exemple de poursuivre une surveillance et de maintenir les clôtures installées», a précisé la ministre, par voie de communiqué.

La peste porcine africaine était apparue chez des sangliers dans le sud de la province de Luxembourg en septembre 2018. La maladie n’est actuellement plus présente sur le sol belge.