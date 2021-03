L’ancien bourgmestre, Pierre Arnould, est décédé

Pierre Arnould a occupé le poste de bourgmestre jusqu’en 2016.

L’ancien bourgmestre de Libramont, Pierre Arnould, est décédé des suites de maladie ce vendredi à l’âge de 79 ans. L’actuelle bourgmestre libramontoise, Laurence Crucifix, a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. C’est lui qui était venu la chercher en 2004 afin qu’elle se lance dans la politique communale. Exerçant comme médecin généraliste, Pierre Arnould a été mandataire local dès 1983 en accédant à un poste d’échevin, fonction qu’il occupera jusqu’en 2002. À la suite du décès de Charles Bossicart, Pierre Arnould avait alors repris le maïorat. Il avait cédé son poste de bourgmestre au 1er échevin Paul Jérouville en 2016, mais avait occupé la présidence du conseil communal jusqu’à la fin de mandature. Il s’était ensuite retiré de la politique communale.

La bourgmestre Laurence Crucifix lui a déjà rendu hommage en ces termes sur sa page Facebook: «C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris ce vendredi le départ de Pierre Arnould. Depuis 1983, Pierre était un personnage incontournable de la vie politique libramontoise. Il était échevin de 1983 à 2002, pour ensuite passer 14 ans à la tête de la commune. Pierre, c’était aussi mon médecin de famille comme celui de nombreux Libramontois. J’ai commencé la politique parce qu’il me l’a demandé. On a partagé énormément de bons moments et de confidences. Son départ est une onde de choc qui s’étend sur chaque village de la commune de Libramont-Chevigny. Son humanité, son écoute, son engagement et sa disponibilité vont nous manquer. Pierre c’était un homme de cœur qui a tout donné pour ses patients et sa commune. Il n’y avait pas de demi-mesure avec lui. Les drapeaux sont en berne, c’est un monument qui s’en va. C’est difficile de trouver les mots justes, parce qu’il y a encore tellement à dire. L’émotion est forte, ce qui souligne bien le vide immense qu’il va laisser derrière lui. Je pense à sa famille et à tous ceux qui sont aujourd’hui affectés par la disparition de Pierre.»