20 Diables rouges dans l’album Panini de l’Euro 2020 parmi lesquels… Axel Witsel et Eden Hazard

Le célèbre album de vignettes à coller de la firme italienne pour l’Euro 2020 est en vente depuis cette semaine. Notre équipe nationale belge y figure au milieu des 23 autres participants.

Les amateurs du genre sont ravis: l’album Panini de l’Euro 2020 est en vente en Belgique depuis cette semaine dans divers points de vente partout en Belgique (grande surface, librairies, magasins de jouets, etc.).

Un rendez-vous attendu pour les collectionneurs - jeunes et moins jeunes, habitués ou novices - car c’est le moment, entre autres, de découvrir quels sont les vingt joueurs que la célèbre firme italienne a repris pour chacune des 24 équipes nationales qui participeront à la compétition cet été.

Sur la double page consacrée aux Diables Rouges, on retrouve tous les cadors attendus: Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Dries Mertens ou encore Eden Hazard et Axel Witsel. Même si, on le sait, pour ces deux derniers cités la participation à cet Euro 2020 (reporté à cette année à cause de la crise sanitaire) est très incertaine. Le premier soigne, en effet, une blessure au psoas et l’autre a été victime d’une rupture du tendon d’Achille le 10 janvier dernier avec son club du Borussia Dortmund.

Parmi les autres joueurs qui complètent l’équipe imaginée par Panini, on retrouve Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Timothy Castagne, Jason Denayer, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Dennis Praet, Youri Tielemans, Michy Batshuayi, Yannick Carrasco, Jérémy Doku, Thorgan Hazard ou encore Hans Vanaken, le médian du FC Bruges, seul joueur du championnat de Belgique présent dans cette «sélection» des 20.

Reste à voir si Panini aura vu juste par rapport à la sélection effective de 23 éléments que Roberto Martinez annoncera dans le courant du mois de mai. En attendant, les aficionados peuvent s’en donner à cœur joie pour compléter les 96 pages que compte l’album et essayer d’obtenir les 654 stickers qu’il dénombre.

