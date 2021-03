Des sans-papiers manifestent pour une régularisation

La Coordination des sans-papiers de Belgique demande au gouvernement de donner des perspectives d’avenir aux personnes sans-papiers et de faire avancer leurs droits au travers d’une régularisation plus accessible.

Une soixantaine de personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté vendredi à partir de 14h00 devant l’Office des Etrangers, sur le boulevard Pachéco à Bruxelles, en faveur d’une politique de régularisation des sans-papiers. Le rassemblement s’est terminé sans incident.

«Une seule solution, la régularisation» était l’un des différents slogans qui ont été scandés par les manifestants. Certains avaient revêtu des couvertures de survie pour rendre visible leur situation de précarité. Des discours ont par ailleurs été prononcés.

La mobilisation était à l’initiative de la Coordination des sans-papiers de Belgique. Celle-ci demande au gouvernement de donner des perspectives d’avenir aux personnes sans-papiers et de faire avancer leurs droits au travers d’une régularisation plus accessible, ce qui leur permettrait de mieux s’intégrer dans la société belge.

Plus précisément, le mouvement appelle à ce que l’introduction d’une demande de régularisation - qui coûte actuellement 363 euros- devienne gratuite.

Il réclame également des critères clairs de régularisation. En vertu de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, une demande d’autorisation de séjour prolongé ne peut être accordée à une personne déjà sur le territoire belge que si elle justifie de circonstances exceptionnelles rendant particulièrement difficile un retour temporaire dans son pays d’origine.

«La pandémie et la fermeture des frontières qui empêche les sorties du pays ne sont pas considérées comme des circonstances exceptionnelles, alors on se demande ce qui peut l’être», remarque Modou Ndiaye, porte-parole de la Coordination des sans-papiers de Belgique. «Beaucoup de sans-papiers ont perdu leur travail avec la crise sanitaire. On a proposé des critères pour la régularisation des personnes déjà sur le territoire, mais on n’est pas entendu...»