David Goffin éliminé d’emblée par le modeste James Duckworth à Miami

David Goffin (ATP 13), tête de série N.8, a été éliminé dès son entrée dans le Masters 1000 de Miami, vendredi en Floride, Le N.1 belge, qui a été dispensé de premier tour de cette épreuve sur dur et d’une dotation de 3.343.785 dollars, a cédé au 2e tour en deux manches face au modeste Australien James Duckworth . Le joueur de 29 ans, 104e à l’ATP, a gagné en 1h17 sur le score sans appel de 6-3 et 6-1.

Goffin a été trahi par ses fautes directes (32 contre 16 à son adversaire) et a été incapable de se créer la moindre balle de break.

Il s’agissait du premier duel entre Goffin, demi-finaliste à Miami en 2016, et Duckworth âgé de 29 ans et qui n’a jamais atteint une finale sur le circuit ATP et dispute plus généralement le circuit Challenger.

Depuis sa victoire au tournoi de Montpellier le 28 février, le Liégeois de 30 ans est à la peine. Il n’a gagné que deux matchs en quatre tournois: un à Rotterdam et un à Doha et vient d’être sorti d’entrée à Dubaï et aujourd’hui à Miami.

Autres seuls Belges présents en Floride, Joran Vliegen (ATP 35) et Sander Gillé (ATP 39) ont été éliminés jeudi au premier tour du double par le Canadien Felix Auger-Aliassime et le Polonais Hubert Hurkacz. Les vainqueurs du Masters 1000 de Paris-Bercy fin 2020 ont gagné en deux manches 6-4, 6-3.