Tour de Catalogne: Kämna gagne en solitaire la 5e étape, Yates toujours en tête

L’Allemand de 24 ans a décroché la troisième victoire de sa carrière, après une étape du Critérium du Dauphiné et une du Tour de France, à Villard-de-Lans, l’an passé.

Lennard Kämna a remporté la cinquième étape du Tour de Catalogne (WorldTour), vendredi, entre La Pobla de Segur et Manresa (201,1 km). L’Allemand de BORA-hansgrohe s’est imposé en solitaire après être sorti d’un groupe d’échappés à 20 km de l’arrivée. Le Britannique Adam Yates (INEOS-Grenadiers) conserve la tête du général.

Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) s’échappaient après 45 km de course, après l’ascension du Coll de Comiols. Ils étaient rejoints par Thymen Arensman (DSM) et Ide Schelling (Bora-hansgrohe. Derrière, le peloton se divisait en deux, avec un premier groupe fort d’une quarantaine d’unités et le peloton des favoris.

À 82 km de l’arrivée, Bob Jungels (AG2R-Citroën), David De La Cruz (UAE-Team Emirates), James Knox (Deceuninck-Quick Step), Attila Valter (Groupama - FDJ), Marc Soler (Movistar) et Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation) s’ajoutaient aux fugitifs. À 53 bornes de l’arrivée, Rémi Cavagna tentait sa chance en solitaire.

Sur le Port de Montserrat (7,5 km à 6,5 pour cent), Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi) et Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) rattrapaient Cavagna. Ils étaient repris par une quinzaine de coureurs à 20 km de la ligne.

À 10 km de la ligne, Lennar Kämna (Bora-Hansgrohe) s’échappait en solitaire. Il prenait rapidement 20 secondes d’avance sur un groupe de douze poursuivants et tenait jusqu’à la ligne.

Derrière lui, le Portugais Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) prenait la deuxième place à 39 secondes, devant l’Espagnol Mikel Bizkarra (Euskatel-Euskadi), troisième à 42 secondes. Le groupe du leader du général Adam Yates franchissait la ligne après deux minutes.

Samedi, la sixième étape reliera Tarragone à Mataro (193,8 km).