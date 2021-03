Une bière bio brassée par le Lycée provincial du Hainaut des Sciences et des Technologies

Toutes les étapes de la fabrication ont été effectuées dans les locaux de l’école sous l’œil d’un maître brasseur.

La section hôtelière du Lycée provincial des Sciences et des Technologies à Écaussinnes et le restaurant didactique «Le Petit Granit» ont brassé leur première bière.

Un projet pédagogique transversal combinant la technologie de cuisine, le travail en salle, la boulangerie, les mathématiques et les sciences a abouti sur le brassage d’une première bière artisanale bio et à la confection de pain maison ««Petit Granit» dans la section hôtelière du Lycée provincial du Hainaut des Sciences et des Technologies à Écaussinnes.

Toutes les étapes de la fabrication ont été effectuées dans les locaux de l’école sous l’œil d’un maître brasseur, ont indiqué vendredi les instances pédagogiques du Lycée. «On récupère le malt et le mou pour essayer de les transformer en pain, finalement, le pain, c’est de la bière cuite», a commenté Thomas Dételiez, professeur de boulangerie.

Les secrets de conception ont été partagés avec les élèves de 4e année en section hôtellerie. «Ce qui nous réserve quelques belles surprises gustatives dans notre restaurant», s’est réjouie la directrice de l’école, Sonia Dupont.