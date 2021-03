Soignies: des élèves refusent d’aller en cours pour protester contre la fermeture des écoles

Ce vendredi matin, les élèves du Collège Saint-Vincent de Soignies ont manifesté leur ras-le-bol des conditions d’enseignement auxquelles ils sont soumis depuis la rentrée.

Ne pas aller en cours… pour protester contre la fermeture des écoles. C’est l’action qu’ont menée les élèves de 3e et 6e secondaires du Collège Saint-Vincent de Soignies ce matin. A 10 h 20, alors que la fin de la récréation sonnait, personne ne réagit et les 800 élèves présents au sein de l’établissement ne se rendent pas en cours, rapporte la RTBF.

Cette action, menée après avoir consulté le corps enseignant, a été mise sur pied pour protester contre les nouvelles mesures du dernier Comité de concertation et l’arrêt des cours en présentiel jusqu’aux vacances de Pâques. Les jeunes ont voulu dénoncer des mesures qu’ils jugent illogiques et incohérentes. Ils craignent également la prolongation de l’enseignement distanciel au-delà des vacances de Pâques.

Plus largement, la manifestation est l’expression d’un ras-le-bol général et d’un malaise de plus en plus profond, que personne ne semble prendre en compte. Et les jeunes en ont marre.

La semaine dernière, l’Avenir s’était rendu à la rencontre d’élèves au sein de cet établissement hennuyer. 16 ados de 16 à 18 ans avaient exprimé leur mal-être et leurs difficultés devant notre caméra. Des témoignages édifiants, poignants, à retrouver ci-dessous.

