Feu vert de l’EMA pour la production sur le site Halix de vaccin AstraZeneca destinée à l’UE

D’autres sites ont reçu vendredi le feu vert de l’EMA, pour la production des vaccins BioNTech-Pfizer et Moderna.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé vendredi avoir approuvé différents sites européens pour la production de vaccins contre le Covid-19, dont le site de l’entreprise Halix à Leiden aux Pays-Bas. Ce site est désormais autorisé à produire la substance active pour le vaccin d’AstraZeneca à destination du marché européen.

La firme AstraZeneca était soupçonnée d’avoir expressément traîné à demander l’agrément de ce site pour la production destinée à l’UE et à fournir toutes les données et documents nécessaires. Tant que le site néerlandais n’était pas approuvé par l’EMA, sa production ne pouvait pas avoir pour destination le marché européen, mais bien celui du Royaume-Uni, par exemple. Or, le laboratoire suédo-britannique est accusé par l’Europe de favoriser injustement son client britannique au détriment des 27, pour lesquels il a fortement revu à la baisse ses prévisions de livraison des 1er et 2e trimestres.

Il y a désormais, avec Halix, quatre sites de production approuvés par l’EMA pour ce qui est de la fabrication de la substance active du vaccin AstraZeneca, communique l’agence. Ces sites comprennent aussi l’usine de Seneffe en Belgique, un site au Royaume-Uni et un autre aux États-Unis.

D’autres sites ont reçu vendredi le feu vert de l’EMA, pour la production des vaccins BioNTech-Pfizer et Moderna, les deux autres vaccins actuellement utilisés à grande échelle dans l’UE. Il s’agit de sites en Suisse et en Allemagne.

Certains changements devraient aussi permettre d’accélérer le déploiement des vaccins: le comité des médicaments à usage humain de l’EMA a ainsi rendu un avis positif pour une conservation à des températures normales de congélateurs pharmaceutiques (-25 à -15?C) des flacons du produit BioNTech-Pfizer, pour une période unique de deux semaines. Ces vaccins demandaient jusqu’ici une logistique de transport et de conservation bien spécifique, assurant un maintien à -70°C environ.