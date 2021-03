Mons: une plus grande capacité d’accueil pour les victimes de violences intrafamiliales

La capacité d’hébergement d’urgence pour les victimes de violences domestiques va augmenter à Mons. 500 000€ sont dégagés par le CPAS pour rénover et étendre les locaux concernés.

Grâce à son service dédié aux violences intrafamiliales (VIF), le CPAS de Mons propose un hébergement d’urgence aux femmes et aux éventuels enfants fuyant leur domicile pour échapper à un conjoint violent. 14 femmes peuvent être hébergées simultanément par le service qui, en 2019, a accueilli 146 femmes et 129 enfants.

Mais chaque année, la demande augmente. Et, en 2020, les confinements ont exacerbé les violences et accru la pression sur les structures d’accueil.

«La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an n’a fait que renforcer la difficulté de prise en charge des victimes de violences dont le nombre ne cesse d’augmenter chaque année», constate Marie Meunier, présidente du CPAS.

«Fort de ce constat, il nous semblait primordial d’agrandir notre capacité d’accueil afin de pouvoir répondre à l’augmentation des victimes, le tout en continuant à leur garantir un accueil maximal dans les meilleures conditions possibles» poursuit Marie Meunier.

Doubler la capacité d’accueil

Le 25 novembre dernier, à l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la présidente du CPAS proposait d’affecter un budget de 500 000€ à l’augmentation de la capacité d’accueil d’urgence. Celui-ci a été validé lors du dernier conseil de l’action sociale, qui s’est déroulé mercredi dernier. Plusieurs projets ont été présentés à cette occasion et c’est l’option rénovation et agrandissement des volumes existants qui a été retenue.

«Concrètement, ce projet va nous permettre de doubler la capacité d’accueil des victimes de violences, de renforcer leur sécurité durant la durée d’hébergement et ainsi leur permettre une reconstruction sereine.»

Les logements que le service VIF met à disposition sont sécurisés et à disposition des victimes 24 h/24 h S’agissant d’une solution d’urgence, l’hébergement est pour une durée maximale de 15 jours.

Durant cette période, une solution d’hébergement à plus long terme est recherchée et le service entame toutes les démarches nécessaires à la régularisation de la situation sociale et administrative de l’hébergée. Un accompagnement psycho-socio-éducatif est aussi proposé tant à la femme hébergée qu’à ses enfants.

Cinq éducateurs, deux assistantes sociales, une psychologue et cinq veilleurs de nuit composent le service VIF.