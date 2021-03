Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce vendredi 26 mars.

La sélection de la rédaction Confinement: la ruée sur les chiens sera-t-elle suivie d'abandons? Télétravail, solitude, sédentarité… en ont incité beaucoup à adopter un chiot. Le refuge Sans Collier craint déjà le déconfinement… Réapprendre à vivre après les soins intensifs: «Ces patients reviennent de l'enfer» Sortir vivant des soins intensifs ne veut pas dire être sorti d'affaire. A Warquignies, un service de revalidation prend en charge ceux qui ont frôlé la mort plusieurs semaines. Dont beaucoup de patients Covid… Port du masque et distanciation restent obligatoires pour les vaccinés, rappelle Van Laethem Il reste important pour les personnes vaccinées de respecter les mesures de distanciation sociale et le port du masque buccal tant que l'entièreté des personnes à risque n'ont pas reçu les deux doses du vaccin.

BELGIQUE

Tentatives de phishing détectées dans les convocations pour la vaccination

ormis les courriers papiers, les seuls canaux officiels d’invitation à la vaccination en Wallonie proviennent de l’adresse cov19-vaccin@doclr.be et du sms de 8811, rappelle-t-on. Aucune donnée bancaire et financière ne sont par ailleurs réclamées dans ces convocations.

1 personne sur 5 a reporté des soins médicaux

parmi les participants à la grande étude menée par l’université d’Anvers, 21% ont indiqué avoir postposé des soins médicaux lors des 3 derniers mois.

Début des tests rapides préventifs auprès du personnel des entreprises privées

Covid-19: le ministre du Travail s’est rendu à l’entreprise de préparation de repas pour l’enseignement Agape, où avaient lieu les premiers tests rapides de dépistage préventif.

Les trois scénarios devant nous face au respect des mesures

Yves Van Laethem a présenté les projections réalisées par l’université d’Hasselt concernant l’occupation des lits de soins intensifs par des patients Covid-19.

«Avec votre aide, le pic des infections pourrait être atteint dans une semaine»

Les indicateurs de l’évolution de l’épidémie ne sont pas bons. Mais c’est probablement le dernier cap difficile à négocier, espèrent les experts. Ils ont analysé les derniers chiffres ce vendredi.

Plus de 12.000 signatures contre l’interdiction belge des voyages non essentiels

alors que plus de 300.000 Français vivent notamment en Belgique, la pétition en ligne pour la levée de l’interdiction des voyages non essentiels à destination et à partir de la Belgique a dépassé les 12.000 signatures.

Le chômage temporaire pour garde d’enfants applicable dès lundi prochain

le cabinet Dermagne annonce que la mesure de chômage temporaire pour cause de garde d’enfants a été prolongée jusqu’au 30 juin prochain.

Le semi-lockdown coûtera 1 milliard d’euros aux commerces concernés, estime Comeos

«Nous n’avons toujours reçu aucune information sur les modalités de ce lockdown qui ne dit pas son nom et qui débute samedi matin», s’insurge le CEO de Comeos, Dominique Michel.

MONDE

Pfizer a commencé à tester son vaccin chez les jeunes enfants

la firme américaine Pfizer a administré les premières doses chez des enfants. Trois dosages différents seront étudiés dans un premier temps, selon les détails de l’essai clinique publiés en ligne.

France: plus de 250.000 professionnels supplémentaires, dont les vétérinaires et dentistes, vont pouvoir vacciner

En France, 252.000 professionnels supplémentaires vont pouvoir injecter le vaccin, selon les calculs de la Haute autorité de santé (HAS).

Lula parle du «plus gros génocide» de l’histoire du Brésil

Covid-19: Lula estime que Jair Bolsonaro devrait «s’excuser» pour sa gestion de la pandémie, «le plus gros génocide» de l’histoire du Brésil.

