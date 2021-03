Les «toilettes de la cathédrale» vont déménager

Ces toilettes ne cadrent plus vraiment avec le nouvel environnement touristique prévu au pied de la cathédrale. Elles vont être déplacées vers la rue des Puits d’eau basse. ÉdA

Dans le cadre du projet de réaffectation du site des anciens prêtres en Carré Janson, les toilettes publiques jouxtant l’ancienne bibliothèque communale, implantées à la rue du Curé Notre-Dame – et que beaucoup dénomment «les toilettes de la cathédrale» –, doivent être déplacées dans un autre lieu.

La Ville a décidé de les aménager de manière définitive dans la rue des Puits l’Eau basse, près de l’endroit où se trouvait jadis la Naïade.

Cette implantation offre plusieurs avantages: elle est située à proximité des quais et des zones festives; il n’y a pas de vis-à-vis avec des habitations; elle est proche de la zone piétonne avec son quartier Cathédral; elle se trouve à proximité du parking, de la place Saint-Pierre, du quai Marché au poisson et de la rue des Puits l’Eau basse; elle offre une facilité d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR); l’endroit se veut assez discret et, enfin, une canalisation d’égouttage est installée à proximité pour permettre l’évacuation des eaux usées. L’implantation des toilettes à la rue des puits l’eau basse nécessitera des petites modifications pour les emplacements de stationnement réservés aux PMR comme le montrent ces photos qui nous ont été communiquées par la Ville. ÉdA

Les travaux devraient débuter dans les prochains jours.

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, rappelle par ailleurs qu’il existe plusieurs lieux où sont implantées des toilettes publiques: la gare de Tournai, l’hôtel de Ville, l’esplanade de l’Europe, les bains publics, la place Crombez et l’Office du tourisme sur la place Paul-Émile Janson, à deux pas de l’endroit de l’ancienne implantation.