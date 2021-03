Mondial au Qatar: le boycott, non, la sensibilisation, oui

Plusieurs sélections ont rappelé l’importance de défendre les droits de l’homme, au Qatar, où les conditions de travail restent compliquées sur les chantiers des stades. Roberto Martinez a expliqué que les Diables réfléchissent à une action.

Les joueurs des sélections allemandes et norvégiennes ont débuté la campagne de qualification pour le Mondial 2022 avec un rappel de l’importance du respect des droits de l’homme. Le message visait le Qatar, où les conditions de travail sont peu respectées, et les morts trop nombreux, sur les chantiers des stades. Les Allemands et les Norvégiens avaient porté des t-shirts, sur lesquels il était écrit Human rights.

Interrogé ce midi sur la position de la Belgique, Roberto Martinez a expliqué: «Les joueurs ont posé des questions, et ils réfléchissent à une action, ou une déclaration.» Ce ne sera pas lors du prochain match contre la République tchèque, mais la volonté est d’attirer l’attention, et ne pas laisser l’impression que les footballeurs sont sourds, et aveugles, face aux problèmes rencontrés au Qatar. «Je ne pense pas que le boycott de la Coupe du monde est une solution, a complété le sélectionneur. Mais il faut soutenir les organisations humanitaires, et aider, d’une manière générale, à réduire ces problèmes. »