Qui veut vivre dans un château d’eau ?| Julien Doré et Virginie Efira très amoureux l Une chanson pour nos ministres | 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Le bien-être des chevaux grâce à du shiatsu équin

La Waimeraise Caroline Peterges propose des séances de shiatsu équin, une technique de massothérapie japonaise qui offre une approche globale du cheval et stimule l’auto-guérison.

2 VIDÉO | Le lac de La Gileppe dans le nouveau clip de Julien Doré

Le chanteur français a dévoilé son nouveau clip mardi soir. Et on y découvre notamment le lac de La Gileppe et Virginie Efira enceinte.

3 Elle gagne le concours de la Jeune Toque wallonne

Ce lundi, la 1re édition du concours de la Jeune Toque wallonne» a récompensé son premier lauréat au Centre IFAPME de Libramont.

4 Une donnerie virtuelle pour ne pas jeter

Les Amaytois ont une plateforme en ligne où proposer des objets à donner et en chercher. Une initiative de plus pour la réutilisation.Un lit d’une personne; une paire de baskets en toile; des exemplaires du magazine Medor; des sabots en bois; un maxi-cosy; une ancienne pompe à eau; des cartouches pour imprimante; un hachoir

5 PHOTOS | Une résidence d’artiste en seconde main pour Latitude 50

Il existe des sites internet de seconde main pour donner une seconde vie à vos vêtements, aux jouets de vos enfants, les meubles qui prennent trop de place ou encore, les décorations dont vous ne voulez plus. À Latitude 50, c’est un bâtiment complet qui arrivera directement de Mouscron pour être reconstruit en l’état sur le sol marchinois.

6 Le plaisir selon Ana Von Rossa

Chanteuse, danseuse, chorégraphe… Ana Von Rossa a de multiples casquettes. Au cœur de son travail: le bien-être des femmes.

7 Qui veut vivre dans un château d’eau?

Avis aux amateurs de logement insolite: le château d’eau de Bellefontaine est à vendre.

8 Vidéo | Nos ministres, «on les Corona de gloire»

«Et on les Corona de gloire, à la santé des sacrifiés», c’est le cri du cœur lancé dans la chanson enregistrée par quelques artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’initiative des Enfants du chat noir, un jeune groupe de la scène belge francophone, basé à Bruxelles. 16 artistes issus de sept formations.

9 Un drapeau dédicacé par les stars mondiales du tennis vendu pour une bonne cause

Nul ne sait ce que peut valoir ce drapeau belge qui porte la signature d’environ quatre-vingts stars du tennis – notamment celle du fameux «big Three» (Djokovic, Nadal, Federer) mais aussi de David Goffin ou d’Amélie Mauresmo – mais les gains de sa vente aux enchères reviendront à deux associations soutenues par Sébastien Bellin, ancien basketteur professionnel, rescapé des attentats de Bruxelles

10 70 ans d’amour, ça se fête

Cette semaine deux couples fêtaient leur noce de platine. Un événement devenu rare et qui méritait bien d’être mis en valeur.

