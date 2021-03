Martinez était content de voir Vermaelen...

Le sélectionneur a expliqué les raisons du séjour écourté de Thomas Vermaelen, qui est retourné au Japon.

Roberto Martinez en a dit un peu plus, ce midi, au sujet des forfaits de Thomas Vermaelen et de Yannick Carrasco pour le déplacement à Prague, et le match contre la République tchèque, ce samedi (20h45), comptant pour les qualifications pour le Mondial 2022. «L’idée de départ était de faire jouer Thomas deux fois quarante-cinq minutes, a expliqué le sélectionneur. Mais il a reçu un coup (contre le pays de Galles), et il a été conseillé de le ménager, pour éviter tout risque.» Vermaelen est donc rentré au Japon, où il devra par ailleurs observer une période de quarantaine avant de se remettre à disposition de son club, Kobe.

Martinez, même s’il ne pourra pas aligner Vermaelen une deuxième fois, s’est dit satisfait d’avoir revu le défenseur, après plus d’un an d’absence en sélection. Il a laissé entendre, d’ailleurs, que l’ancien joueur d’Arsenal, était en bonne position pour être parmi les 23 pour l’Euro. Sauf blessure...

L’autre absent, en République tchèque, sera Yannick Carrasco. «Il s’est fait mal à la cheville, lors du dernier match de l’Atletico, et on préfère le ménager. On verra pour le match contre la Biélorussie (mardi).» Pour rappel, les Diables du championnat allemand (Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Dedryck Boyata et Koen Casteels) ne sont pas autorisés à voyager vers Prague et bénéficieront d’un programme spécial à Tubize.