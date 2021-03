Coronavirus: les trois scénarios devant nous face au respect des mesures

Yves Van Laethem a présenté les projections réalisées par l’université d’Hasselt concernant l’occupation des lits de soins intensifs par des patients Covid-19.

Les soins intensifs seront-ils à nouveau débordés par les patients infectés au Covid-19? Pour mieux le savoir, l’université d’Hasselt a réalisé des projections. Trois exactement: sans respect des mesures décidées, avec un respect strict et avec un respect moins strict.

Le docteur Yves Van Laethem a analysé ces modèles au cours de la traditionnelle conférence de presse de Sciensano et du centre de crise.

Pour rappel, les mesures actuelles demandent notamment de limiter ses contacts à une seule personne à l’intérieur, 4 en extérieur.

Premier scénario: on fait comme si de rien n’était

Chaque courbe montre une trajectoire possible, selon les modèles de l’université d’Hasselt. -

«Dans ce faisceau de courbes, vous voyez qu’il y a une forte probabilité que nous dépassions les 1000 lits occupés par des patients Covid en soins intensifs», a expliqué Yves Van Laethem.

L’éventail va de 600 lits occupés à plus de 1500. L’estimation la plus basse est déjà dépassée actuellement, ce qui tend à dire que «nous serions plutôt dans les scénarios entre 1000 et 1500 lits», a-t-il complété.

Début mai, on resterait avec un taux d’occupation élevé.

Deuxième scénario: mesures respectées strictement

-

Pour ce modèle, ce sont les règles décidées au début de la deuxième vague qui ont été utilisées pour modéliser les trajectoires possibles. «On sait qu’on n’est pas exactement dans le même genre de mesures actuellement, mais on estime qu’elles devraient avoir le même genre d’impact», a analysé le porte-parole interfédéral.

La courbe est ici plus rapidement maîtrisée et descend plus vite. On n’est pas dans la même gamme de chiffres. «Il y a une grande probabilité qu’on reste en dessous des 1000 lits occupés en soins intensifs par les patients Covid. Au mois de mai, on pourrait aussi avoir réduit la charge sur les hôpitaux de manière drastique en passant à moins de 300 lits occupés».

Troisième scénario: l’entre-deux, respect moins strict des mesures

-

Le respect moins strict peut s’envisager comme suit: au lieu de n’avoir qu’un contact rapproché, les gens en auraient en moyenne 1,3 (certains respecteraient donc un seul contact pendant que d’autres en auraient plusieurs).

«Forcément, c’est moins bon», observe Yves Van Laethem. «On, oscille entre 700 et 1300 lits occupés en soins intensifs. Mi-avril, on serait aux alentours de 900 lits. Et on a une probabilité que l’occupation dure plus longtemps, avec encore 300 à 700 personnes en soins intensifs mi-mai».

Cela nous montre que de petites différences au niveau personnel peuvent avoir un impact important plus globalement.

La note technique sur ces modèles prédictifs peut être consultée ici.