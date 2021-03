Cette semaine dans vos oreilles: Boulevard des airs se livre , L’Impératrice chavire et Eddy de Pretto chante!

Boulevard des airs signe un «album de famille», intime et surprenant entre chansons et déclamations.

Le 7 mars 2020, Boulevard des airs se produit au Zénith de Toulouse. Ils l’ignorent encore mais il s’agira de leur dernier concert… «Tout s’est arrêté assez brutalement, explique Sylvain Duthu. On était tristes, surpris et perplexes à la fois. Et, un peu comme tous les artistes, on a commencé à partager des morceaux via les réseaux sociaux. Ça nous permettait de garder un contact avec le public et avec nos amis artistes. Puis, l’été est arrivé…»

Et là, les derniers espoirs de voir la tournée reprendre s’envolent. Sylvain Duthu rentre chez lui, à Tarbes. «C’est là que je conserve toutes nos archives: des photos, des petites vidéos, des lettres de fans, des textes inaboutis… Je ne sais pas pourquoi, je me suis plongé là-dedans avec l’idée d’écrire l’histoire du groupe, un peu à la façon d’un journal intime. Jamais je n’aurais imaginé que cela pourrait devenir un album.»

Et puis, il y a les copains

Et pourtant, quelques mois plus tard, Boulevard des airs présente Loin des yeux, un album différent à la fois conté et chanté et qui ausculte l’intimité et le ressenti de ses membres. «Très vite, on a eu conscience qu’on s’éloignait d’un album traditionnel de chansons. On s’est rendu compte qu’on pouvait se présenter, nous, nos amis, nos histoires… dans un seul album. C’est un album très sincère, très intime.»

Avec des sujets graves parfois comme Va-t’en qui traite de l’immigration ou émouvants avec Sacré Michel, Boulevard des airs conserve son ADN et se livre un peu plus. «Va-t’en c’est une chanson écrite par Mamadou qu’on avait rencontré dans un foyer près de chez nous. Son histoire nous avait bouleversés. J’ai retrouvé sa trace et il m’a donné ce texte dont je n’ai pas changé une virgule. Pour Sacré Michel, c’est Jean-Baptiste, le tromboniste qui a écrit ce texte très émouvant.»

À côté de ces douze chansons inédites, le groupe a enregistré des reprises de douze de leurs titres, en duo avec des artistes qu’il aime beaucoup. «Ça s’est fait naturellement, un peu comme le prolongement de cette démarche intimiste. On a décroché le téléphone et on a appelé des artistes qu’on admire et qui sont devenus des copains, des gens avec lesquels on avait déjà collaboré et dont on avait le numéro. Ça avait quelque chose de rassurant.» Vianney, Patrick Bruel, Jérémy Frérot, Claudio Capéo, Lola Dubiny et d’autres ponctuent ainsi cet album de famille.

«Loin des yeux», Sony.

Les autres sorties de la semaine - Ben Howard: «Collections From The Whiteout» (****) Pour la première fois, Ben Howard a ouvert son disque aux collaborations. Ça donne une collection de chansons aux ambiances très diverses. Électriques et éclectiques, qu’il a conçues comme autant d’instantanés qui racontent faits d’actualités et expériences personnelles. À la fois déroutant et inspirant. (A.Vt.) Tôt ou tard. - L’Impératrice: «Tako Tsubo» (***) Ligne de basse puissante, rythmes saccadés, l’Impératrice a le cœur qui chavire. Second album pour la formation française qui se détache brillamment de son premier opus, Matahari, sans pour autant perdre sa ligne de conduite: des textes (en anglais et en français) taillés au cordeau et une pop un brin funky et lascive. (F.G.) Microqlima records (Pias). - The Antlers: «Green to Gold» (***) Groupe discret entre indie rock et folk, The Antlers livre une partition douce et soignée avec Green to Gold. Rien de très révolutionnaire mais des mélodies mélancoliques qui collent à l’âme et des textes qui touchent à l’enfance, aux souvenirs d’été, au temps qui passe, aux choses qui changent et à celles qui restent… (F.G.) Transgressive

L’interview de la semaine

Eddy de Pretto sort son second album, ce vendredi.

Révélation 2018 avec Cure, le Français revient avec À tous les bâtards, un album plus chanté dont il nous a longuement parlé. Une interview que vous pouvez retrouver ici.

Le juke-box de la semaine

Aussi dans les bacs

Énormément de sorties ce vendredi qui voit notamment l’arrivée du premier album du Français Oscar Anton, Home of Sanity, fruit de son année de travail. Il délivre une pop dansante aux faux airs de légèreté. Soit 25 morceaux créés, enregistrés et rendus public deux par deux durant cette drôle d’année.

Talent belge qui a grandi à La Hulpe et s’est exilé à Berlin, Moli publie un second EP intitulé Preface. De l’électro-pop teintée de soul et R’n’B, mêlant anglais et français. On vous en reparle très vite.

Cinquante ans après la performance originale, Neil Young sort l’album et le DVD du concert «Young Shakespeare». Jusqu’à aujourd’hui, cet enregistrement live de 1971 n’avait jamais été diffusé. Le matériel d’origine a toujours été bien conservé. «C’est un moment spécial pour moi car ce concert est la meilleure chose à voir et à entendre pour mes fans», a déclaré Neil Young.

Premier album pour Mathieu des Longchamps. Le Canadien qui a grandi au Panama sort Vivo en Panama un album solaire sur lequel l’auteur-interprète chante en français et en espagnol. De quoi voyager dès les premières notes.

Nouveautés en images

Julien Doré sort le single Kiki (issu de son album Aimée) et l’accompagne d’un clip tourné au lac de la Gileppe avec son amie, la comédienne belge Virginie Efira.

La Belge et très prometteuse Iliona dévoile le clip d’Une autre vie, une ritournelle pop fredonnée l’air de rien par l’artiste qui a réalisé elle-même la vidéo.

Imany nous gratifie d’une très jolie et surprenante reprise de Wonderful Life, de Black. Une relecture nous fait découvrir la solitude évoquée par le texte, tout en injectant à la chanson une énergie positive et salutaire.

Enfin, le jeune producteur belge Janee (Romeo Elvis, Caballero & JeanJass) sort un second single sur le label de Bob Sinclar, Yellow Productions. Pour cette deuxième sortie, le chanteur Király Viktor est de retour. Favorite Place va sans aucun doute vous faire danser. Prêts à pousser les meubles du salon?

Réédition

Pour célébrer le dixième anniversaire de leur premier album InnerSpeaker, Tame Impala en sortira une réédition de luxe 4LP le 26 mars 2021. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, une nouvelle édition limitée de leur dernier album, The Slow Rush, sortira le 18 décembre 2020.

Concerts annoncés, reportés et autres livestreams

Rammstein a décidé de reporter sa tournée européenne. Le groupe allemand qui devait initialement se produire chez nous, en juin dernier, a annoncé qu’il serait de retour au Park De Nieuwe Koers à Ostende, non pas le 7 août 2021 mais bien le 3 août 2022! Tous les billets pour ce concert sold out resteront automatiquement valables pour cette nouvelle date. Une liste d’attente a cependant été créée.

Jane Birkin viendra chanter son superbe dernier album, Oh! Pardon, tu dormais…, au Cirque royal le 8 décembre prochain (on croise les doigts).

Ben Howard dont le dernier album Global Transmission from Goonhilly Earth Station est sorti ce vendredi (v. critique plus haut) propose un livestream le 8 avril. Tickets à 14, 50 €.

Le 12 avril, Jean-Louis Aubert donne rendez-vous à ses fans pour un livestream un peu spécial puisque le chanteur a eu envie de fêter son anniversaire avec son public. Un Concert accessible durant 24h.